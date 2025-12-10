Türkiye öncü, ABD takipçi: KIZILELMA’dan sonra ilk kez denediler

Türkiye’nin savunma sanayiindeki amiral gemisi Baykar, KAAN ile birlikte gökyüzündeki gücümüzü temsil eden Bayraktar KIZILELMA ile tarihi bir eşiği aştı. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen testte KIZILELMA, görüş ötesi hava-hava füzesi (BVR) kullanarak jet motorlu bir hedefi vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı olarak kayıtlara geçti. Bu tarihi başarının hemen ardından ABD, benzer bir kabiliyeti test ederek yarışa dahil olmaya çalıştı.









Washington’da Referans Noktası: KIZILELMA





Savunma teknolojilerinde dengeleri değiştiren bu hamle, ABD’nin başkenti Washington’da da yankı buldu. Baykar’ın geliştirdiği KIZILELMA, 29 Kasım tarihinde gerçekleştirdiği testte, yerli MURAD AESA radarı ile hedefe kendi başına kilitlendi. Yerli hava-hava füzemiz GÖKDOĞAN’ı ateşleyen insansız uçak, jet motorlu hedefi tam isabetle vurarak "doğrulanmış BVR öldürme" başarısını gösterdi.





Bu test; radar takibi, vuruş anı görüntüleri ve tam bağımsız hedefleme altyapısıyla dünya basınında geniş yer buldu ve tartışmasız bir "ilk" olarak tescillendi.









ABD’den gelen yanıt ve teknik farklar





Türkiye’nin bu gövde gösterisinden yaklaşık 10 gün sonra, 9 Aralık’ta ABD merkezli Boeing, MQ-28 Ghost Bat platformu ile bir deneme gerçekleştirdi. İnsansız uçaktan ilk kez AIM-120 AMRAAM füzesi ateşlendi. Ancak savunma analistleri ve Avrupa basını, iki test arasındaki kritik bir farka dikkat çekti:





Bağımsızlık fark ı: KIZILELMA hedefi kendi radarıyla bulup vururken; ABD’nin Ghost Bat uçağı, hedef tespiti için kendi radarı yerine bir E-7 AWACS uçağının yönlendirmesine ihtiyaç duydu.





Kanıt eksikliği : ABD tarafı füze fırlatma anına dair takip görüntüsü veya hedefin vurulduğuna dair net bir etki kaydı paylaşmadı.





Boeing, Ghost Bat’ın bu alanda "ilk" olduğunu iddia etse de, savunma çevreleri KIZILELMA’nın bu eşiği günler öncesinde, üstelik daha gelişmiş (otonom kilitlenme) bir yöntemle geçtiğini vurguluyor.









İnsansız Hava Muharebesinde Yeni Dönem

ABD’nin gerçekleştirdiği test, Türkiye’nin hali hazırda geride bıraktığı bir teknolojik aşama olarak yorumlanıyor. KIZILELMA’nın başarısı, insansız savaş uçakları doktrininde ABD dahil pek çok ülkeye yön verir hale geldi.





Türkiye; Bayraktar TB2, AKINCI, KIZILELMA ve GÖKDOĞAN füzesiyle kurduğu entegre ekosistem sayesinde, ABD'nin uzun yıllardır üzerinde çalıştığı MQ-28 programının önüne geçerek dünya savunma liginde "oyun kurucu" pozisyonunu pekiştirdi.







