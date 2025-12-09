KYK bursu ne zaman yatacak? 2026 KYK burs ücreti ne kadar oldu? Tarihler ve yeni rakamlar

Ödemeler T.C. kimlik numarasına göre yapılıyor

Mevzuata göre ilk defa burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilere, başvurdukları öğretim yılının başlangıcı kabul edilen ekim ayı dahil olmak üzere normal öğrenim süresi boyunca ödeme yapılıyor. KYK burs ve kredi tutarları, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre her ayın 6 ile 10'u arasında yatırılıyor.