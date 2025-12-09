KYK bursu ne zaman yatacak? 2026 KYK burs ücreti ne kadar oldu? Tarihler ve yeni rakamlar

Üniversite öğrencileri, KYK burs ve kredi ödemelerinin 2026 yılında hangi tarihte hesaplara geçeceğine yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi duyuruları beklenirken, ilk kez burs veya kredi alacak adayların ödemeleri ekim ayından itibaren başlıyor. 2026 yılı için yeni burs tutarlarının Aralık ayında değerlendirilerek güncellenmesi öngörülüyor.
KYK bursu ve öğrenim kredisi almak isteyen öğrenciler, 2025-2026 eğitim dönemine ilişkin ödeme tarihlerinin ne zaman açıklanacağını yakından takip ediyor. Türkiye genelinde milyonlarca üniversite öğrencisini ilgilendiren ödemeler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilan edilen takvime göre hesaplara aktarılıyor.
Ödemeler T.C. kimlik numarasına göre yapılıyor
Mevzuata göre ilk defa burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilere, başvurdukları öğretim yılının başlangıcı kabul edilen ekim ayı dahil olmak üzere normal öğrenim süresi boyunca ödeme yapılıyor. KYK burs ve kredi tutarları, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre her ayın 6 ile 10'u arasında yatırılıyor.
2026 KYK burs miktarları Aralık ayında netleşecek
2025 yılı için belirlenen mevcut rakamlara göre; ön lisans ve lisans öğrencilerine 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL, doktora seviyesine ise 9.000 TL ödeme yapılıyor. Bu tutarların 2026 yılı için yeniden ele alınması bekleniyor. Aralık ayında yapılacak değerlendirmeye göre yüzde 30–50 arası artış senaryoları öne çıkıyor ve burs miktarının 3.900–4.500 TL aralığına yükselebileceği tahmin ediliyor.
İlk KYK ödemesi için resmi açıklama bekleniyor
2025–2026 dönemi için burs ve kredi ödemelerinin ekim ayında başlaması öngörülüyordu. Ancak 6 Kasım 2025 itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından toplu ödeme ya da yeni takvim duyurusu paylaşılmadı. Öğrencilerin, güncel ödeme tarihlerine ilişkin bilgilere Bakanlığın resmi kanalları üzerinden ulaşması öneriliyor.