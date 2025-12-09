Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 61. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte son bölüm canlı izleme ekranı

TRT1’in sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı için 9 Aralık Salı akşamı yayınlanacak yeni bölüm merak konusu oldu. Normalde salı akşamları ekrana gelen dizi, Monaco – Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçının TRT1’de canlı yayınlanacak olması nedeniyle izleyiciler tarafından “Bu akşam yeni bölüm var mı?” sorusuyla araştırılıyor. TRT’nin yayın akışına göre 61. bölüm, özetsiz şekilde saat 20.00’de seyirciyle buluşacak.

Salı akşamları ekranlara damga vuran Mehmed: Fetihler Sultanı bu hafta farklı bir gündemle konuşuluyor. TRT1'de Monaco – Galatasaray maçının canlı yayınlanacak olması, dizinin yeni bölümünün akıbetini izleyicilerin ilk sorusu hâline getirdi.

Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam yayında mı?

TRT1, yayın akışını duyurdu. Buna göre Mehmed: Fetihler Sultanı’nın 61. bölümü bu akşam saat 20.00’de özetsiz yeni bölümüyle ekrana gelecek. Galatasaray’ın Monaco ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı ise dizinin ardından, saat 23.00’te TRT1’den canlı yayınlanacak. Dizinin 3. fragmanı da seyirciyle buluştu.

TRT 1 - 9 Aralık 2025 Salı Yayın Akışı

09:25 Adını Sen Koy 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse 13:15 Seksenler 14:20 Kasaba Doktoru 17:45 Lingo Türkiye 19:00 Ana Haber (Canlı) 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Bölüm) 23:00 Monaco – Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi 01:00 Mehmed: Fetihler Sultanı (Tekrar)

Mehmed: Fetihler Sultanı 61. bölüm özeti

Pontus surlarında açılan gedikten içeri sızan Akıncılar, Draven’ın kurduğu kanlı pusuyla yüzleşir. Mehmed’e gelen ilk haberler, bu felaketin bir askerî hatadan değil, içerideki bir ihanet hamlesinden kaynaklandığını gösterir. Akıncı Mustafa’nın verdiği bilgiler üzerine Mehmed’in şüphesi Vlad Tepeş’e yönelir. Öte yandan Vlad’ın zihnini karartan “Vlaciu” fısıltıları, Bayezid’i bile huzursuz eder.

Bu sırada Pontus'un megadükü Yorgo, Mehmed'e gizli bir vaatte bulunur: "Bir gün içinde kapıyı açacağım, İmparator'u teslim edeceğim."

Ancak Yorgo’nun planı Draven tarafından sezilir. Megadük ağır bir saldırıya uğrar; kapıyı açıp açamadığı ise büyük bir muammaya dönüşür. Vaat edilen saat geldiğinde karargâh nefesini tutar. Kapılar hâlâ kapalıdır… Yorgo’dan hiçbir haber yoktur.

Belirsizlik büyürken Mehmed kararını verir: Şahi topları Notia surlarına ateş açmaya başlar. Her gürleyişte taşlar yerinden sökülür; açılan gedikten Yeniçeriler, lağımcılar ve akıncılar şehre hızla ilerler.

Bu esnada Eren, rüyasında Ulubatlı Hasan’dan aldığı emaneti gerçeğe dönüştürür. Yaralı hâliyle burçlara tırmanır ve ok yağmuruna rağmen üç hilalli sancağı surlara diker. Sancağın dalgalanmasıyla Pontus’un akıbeti kesinleşir; şehir sessizliğe gömülür.

Gölgelerde ise bambaşka bir hesap kapanır. Mehmed'le son kez konuşup karargâhtan ayrılan Vlad Tepeş, karanlığa fısıldar:

“Mehmed içindeki Fatih’i öldüremedi… Onun yerine bunu ben yapacağım.”