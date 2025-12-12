ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI SON DAKİKA: Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak, 2. toplantı ne zaman yapılacak?

2026 ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 12 Aralık 2025 Cuma bugün saat 14.00'te yapacak.