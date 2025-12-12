Yeni Şafak
ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI SON DAKİKA: Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak, 2. toplantı ne zaman yapılacak?

16:4912/12/2025, Cuma
G: 12/12/2025, Cuma
Asgari ücrette 2026 pazarlıkları resmen başlıyor. Çalışanların gözü kulağı, bugün yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısına çevrildi. Taraflar masaya otururken, yeni yılda geçerli olacak ücretin ne kadar artacağı merak ediliyor. İlk toplantıda rakam telaffuz edilip edilmeyeceği tartışılırken, kulislerde farklı zam senaryoları konuşulmaya devam ediyor.

2026 yılında uygulanacak asgari ücret için geri sayım sona erdi. İşçi ve işveren temsilcileri, hükümetle birlikte bugün ilk toplantıda buluşuyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren zam sürecinde pazarlık trafiği hızlanacak. Henüz rakamlar netleşmese de yeni ücret beklentilerine ilişkin senaryolar gündemi hareketlendirdi.

2026 ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 12 Aralık 2025 Cuma bugün saat 14.00'te yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantıya, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun tarafları olan işçi, işveren ve hükümet temsilcileri davet edildi.

İşçi kesimini TÜRK-İŞ'in, işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) temsil ettiği komisyonda, gözler komisyonun yapısıyla ilgili yasal düzenleme yapılmaması halinde toplantıya katılmayacaklarını açıklayan TÜRK-İŞ'e çevrildi.

TÜRK-İŞ heyetinin toplantıya katılması beklenmezken, işçi tarafının taleplerini içeren bir yazının bugün Bakanlığa sunulacağı öğrenildi.

