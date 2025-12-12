Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın (13 Aralık) kuzeydoğu bölgelerinde sağanak ile yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışının beklendiği bildirildi. Yarınki hava durumu tahminleri ile uyarılar Meteoroloji'nin resmi adresinde duyuruldu. Peki hangi illerde yağmur, hangi illerde kar yağışı bekleniyor? İşte 13 Aralık hafta sonu hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Aralık Cumartesi günü kuzeydoğu illeri için kuvvetli yağış ve yoğun kar uyarısında bulundu. Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Giresun’un doğusunda sel, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir çağrısı yapıldı.
Kuzeydoğu illerinde kuvvetli yağış alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yağışların etkisini artırması bekleniyor. Özellikle Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Giresun’un doğu kesimlerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı bildirildi.
Kıyılarda sağanak, yükseklerde yoğun kar
Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, 1000 metre ve üzerindeki bölgelerde ise yoğun kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 20 santimetreyi aşabileceği ifade ediliyor.
Risklere karşı uyarı yapıldı
Meteoroloji, kuvvetli yağış ve kar nedeniyle şu risklere dikkat çekti:
Sel ve su baskını
Heyelan
Buzlanma ve don
Tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar
Yetkililer, vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
Doğu Karadeniz’de denizlerde fırtına bekleniyor
Doğu Karadeniz’de rüzgarın cumartesi sabah saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, gece saatlerine doğru etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.
Ülke genelinde kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Ankara, Çankırı, Yozgat ve Bingöl çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı ve Yozgat’ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Karadeniz’de güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmurlu 8
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı 13
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 17
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 14
Adana: Parçalı ve az bulutlu 20
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20
Samsun: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 12
Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 4
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9