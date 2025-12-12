Ülke genelinde kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Ankara, Çankırı, Yozgat ve Bingöl çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı ve Yozgat’ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.





Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Karadeniz’de güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.