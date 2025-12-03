16 Yaş üstü aracı olanları ilgilendiriyor: Hurda teşviki Meclis'ten geçti mi? 2026 yılında hurda araç ÖTV indirimi çıkacak mı?

2026 yılında hurda araç ÖTV indirimi çıkacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın çalışmalarını tamamlamasıyla, düzenlemenin 2026 yılı başında başvuru süreçlerinin netleşmesi bekleniyor. Hem çevre hem de otomotiv sektörü için kritik öneme sahip bu teşvik, araç sahipleri ve dar gelirli aileler için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.