Baraj doluluk oranları yaz boyu yağış olmaması ve yüksek sıcaklıklarla birlikte düşüş seyrini sürdürüyor. İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, İstanbul'da 14 Aralık Pazar günü barajların genel doluluk oranı yüzde 17,93 olarak ölçüldü. Megakent için su kaynaklarının son günlerde giderek normale dönmesi, yetkililer ve vatandaşlar açısından sevindirici nitelik taşıyor Peki, 16 Aralık 2025 İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte İSKİ baraj doluluk seviyesi 16 Aralık 2025.
İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranlarının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Serin havaların yerini sıcak havaların almasıyla birlikte su seviyelerindeki değişim sık sık araştırılıyor. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri, arttı mı azaldı mı? Vatandaşlar, barajlardaki su durumunu dikkatle takip etmeye devam ediyor. Peki, baraj doluluk oranları nelerdir?
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ OLDU?
Grafikte İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranları gösteriliyor. Veriler yaklaşık olarak şu şekilde:
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli: Yaklaşık %15
Darlık: Yaklaşık %28
Elmalı: Yaklaşık %53
Terkos: Yaklaşık %19
Alibey: Yaklaşık %12
Büyükçekmece: Yaklaşık %17
Sazlıdere: Yaklaşık %16
Istrancalar: Yaklaşık %30
Kazandere: Yaklaşık %2
Pabuçdere: Yaklaşık %2