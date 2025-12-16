Türkiye'de H3N2 alarmı: Tam 7 kez mutasyona uğradı, baş ağrısıyla başlıyor ölüme kadar götürüyor

İnfluenza ailesinden olan ve yapısı gereği 7 farklı mutasyon geçirdiği tespit edilen bu virüs; şiddetli baş ağrısı, kuru öksürük ve düşmeyen ateş şikayetlerini attırırken NTV’de yer alan habere göre; mutasyona uğramış olan bu grip türü Türkiye'ye giriş yaptı. Yüksek ateş ve baş ağrısı gibi etkilenin olduğu bilinen H3N2 virüsü için uzmanlardan uyarılar var.