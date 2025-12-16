Türkiye'de H3N2 alarmı: Tam 7 kez mutasyona uğradı, baş ağrısıyla başlıyor ölüme kadar götürüyor

Dünyayı tedirgin eden ve en az 7 kez mutasyona uğradığı belirlenen H3N2 virüsü Türkiye’ye giriş yaptı. Mevsim normallerinden erken başlayan ve domuz gribine benzer ağır etkiler gösteren salgınla ilgili uzmanlardan kritik uyarılar geldi. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökçe Demir; 40 dereceyi bulan ateş ve şiddetli eklem ağrılarıyla kendini gösteren virüsün, risk gruplarında solunum yetmezliğine kadar varan ciddi tablolara yol açabileceğini belirtti.
İnfluenza ailesinden olan ve yapısı gereği 7 farklı mutasyon geçirdiği tespit edilen bu virüs; şiddetli baş ağrısı, kuru öksürük ve düşmeyen ateş şikayetlerini attırırken NTV’de yer alan habere göre; mutasyona uğramış olan bu grip türü Türkiye'ye giriş yaptı. Yüksek ateş ve baş ağrısı gibi etkilenin olduğu bilinen H3N2 virüsü için uzmanlardan uyarılar var.
H3N2 grip virüsü Türkiye'de de etkisini göstermeye başladı. En az 7 mutasyon geçirdiği doğrulanan yeni virüs, influenzanın tiplerinden bir tanesi. Gribin etkilerinin şiddetli baş ve eklem ağrısı, yüksek ateş ve kuru öksürük olduğu biliniyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gökçe Demir, H3N2 virüsüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dünyayı alarma geçiren mutasyona uğramış
H3N2 virüsünün domuz gribinden pek farkı olmadığını vurgulayan Demir, grip vakalarının bu yıl erken başladığını vurguladı. Daha çok eklem ağrısı ve 40 dereceye varan ateş görüldüğünü dile getiren Demir, "Şiddetli baş ağrısı ve kuru bir öksürükle seyrediyor." dedi.
65 yaş üstü hipertansiyon ve diyabet hastalarında, astım ve KOAH gibi kronik akciğer hastalığı olan bireylerde virüsün ağır zatürreye geçirdiğini dile getiren Demir, hastalık tablosunun solunum yetmezliğini kadar gittiğini dile getirdi.
Korunma yöntemleri
Demir, aşı uyarısında da bulundu. Grip için alınabilecek en geçerli yöntemin girip aşısı olduğunu ifade eden uzman, "Eylül ayında grip aşısı olmak ideal ancak siz sonbahar ayında herhangi ateşli kas eklem ağrısı geçirmediyseniz yani gribe yakalanmadıysanız ocak ve şubat ayına kadar bu aşıyı olabilirsiniz." dedi.
El hijyenine de önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Demir, "Riskli grupların toplu taşıma araçlarında maske takmasını öneriyorum." diye konuştu.