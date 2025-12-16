BİM mağazalarında haftanın ilk kataloğu bugün raflarda yerini aldı. BİM mağazalarında haftanın ilk aktüel kataloğu raflarda satışa sunuldu. BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günlerine özel yayımlanan aktüel kataloglar belirtilen gün ve tarihlerde mağaza raflarında satışa çıkıyor. 16 Aralık BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünler vatandaşların yakın takibinde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler kataloğuna göre bebek bezi 319 TL, çamaşır suyu 99 TL’ye raflarda yerini aldı. Peki, BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? İşte 16 Aralık 2025 BİM aktüel ürünler kataloğu…
16 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU
Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 2000 g 269 TL
Erpiliç Bütün Piliç 1000 g 54,90 TL
Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 299 TL
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 299 TL
Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 229 TL
Pınar Labne 3x180 g 149 TL
Aytaç Piliç Sucuk 450 g 79 TL
Sinangil İrmik 500 g 26 TL
İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 139 TL
Feast Tırtıklı Patates 1000 g 85 TL
Bonfilet Dana Kıyma 1000 g 499 TL
Gedik Piliç Döner 500 g 129 TL
Peros Toz Deterjan 10 kg 299 TL
Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket 319 TL
Peros Çamaşır Yumuşatıcısı 5 kg 125 TL
Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu 3700 ml 99 TL
Finish Quantum Özel Seri Bulaşık Makinesi Kapsül 80'li 369 TL
Sleepy Sensitive Islak Havlu 3x90’lı 79 TL
Sofia Tuvalet Kağıdı Pamuk Katkılı 12'li 79 TL
Miss Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 kg 99 TL
Molped Hijyenik Ped Pure & Soft Gece 30'lu 99 TL
Molped Günlük Ped İncecik 80'li 99 TL
Kardan Adam Kutulu Makyaj Süngeri Seti 5'li 179 TL
Clear Şampuan 500 ml 125 TL
Fax Sıvı Sabun 3000 ml 79 TL