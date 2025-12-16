BİM mağazalarında haftanın ilk kataloğu bugün raflarda yerini aldı. BİM mağazalarında haftanın ilk aktüel kataloğu raflarda satışa sunuldu. BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günlerine özel yayımlanan aktüel kataloglar belirtilen gün ve tarihlerde mağaza raflarında satışa çıkıyor. 16 Aralık BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünler vatandaşların yakın takibinde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler kataloğuna göre bebek bezi 319 TL, çamaşır suyu 99 TL’ye raflarda yerini aldı. Peki, BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? İşte 16 Aralık 2025 BİM aktüel ürünler kataloğu…

1 /2 16 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 2000 g 269 TL Erpiliç Bütün Piliç 1000 g 54,90 TL Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 299 TL Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 299 TL Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 229 TL Pınar Labne 3x180 g 149 TL Aytaç Piliç Sucuk 450 g 79 TL Sinangil İrmik 500 g 26 TL İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 139 TL Feast Tırtıklı Patates 1000 g 85 TL Bonfilet Dana Kıyma 1000 g 499 TL Gedik Piliç Döner 500 g 129 TL





















