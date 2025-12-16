Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
BİM'de bugün neler var? BİM 16 Aralık Salı aktüel kataloğunda hangi ürünler satışa çıkacak?

BİM'de bugün neler var? BİM 16 Aralık Salı aktüel kataloğunda hangi ürünler satışa çıkacak?

12:4216/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

BİM mağazalarında haftanın ilk kataloğu bugün raflarda yerini aldı. BİM mağazalarında haftanın ilk aktüel kataloğu raflarda satışa sunuldu. BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günlerine özel yayımlanan aktüel kataloglar belirtilen gün ve tarihlerde mağaza raflarında satışa çıkıyor. 16 Aralık BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünler vatandaşların yakın takibinde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler kataloğuna göre bebek bezi 319 TL, çamaşır suyu 99 TL’ye raflarda yerini aldı. Peki, BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? İşte 16 Aralık 2025 BİM aktüel ürünler kataloğu…

16 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU

Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 2000 g 269 TL

Erpiliç Bütün Piliç 1000 g 54,90 TL

Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 299 TL

Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 299 TL

Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 229 TL

Pınar Labne 3x180 g 149 TL

Aytaç Piliç Sucuk 450 g 79 TL

Sinangil İrmik 500 g 26 TL

İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 139 TL

Feast Tırtıklı Patates 1000 g 85 TL

Bonfilet Dana Kıyma 1000 g 499 TL

Gedik Piliç Döner 500 g 129 TL












16 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU

Peros Toz Deterjan 10 kg 299 TL

Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket 319 TL

Peros Çamaşır Yumuşatıcısı 5 kg 125 TL

Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu 3700 ml 99 TL

Finish Quantum Özel Seri Bulaşık Makinesi Kapsül 80'li 369 TL

Sleepy Sensitive Islak Havlu 3x90’lı 79 TL

Sofia Tuvalet Kağıdı Pamuk Katkılı 12'li 79 TL

Miss Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 kg 99 TL

Molped Hijyenik Ped Pure & Soft Gece 30'lu 99 TL

Molped Günlük Ped İncecik 80'li 99 TL

Kardan Adam Kutulu Makyaj Süngeri Seti 5'li 179 TL

Clear Şampuan 500 ml 125 TL

Fax Sıvı Sabun 3000 ml 79 TL













#BİM
#bim aktüel kataloğu
#bim indirimleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HURDA TEŞVİKİ YASASI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 2026 yılında hurda araç ÖTV indirimi Meclis'e gelir mi, yasalaşır mı?