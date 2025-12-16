Yarın okullar tatil mi? 17 Aralık çarşamba için valilik açıklamaları bekleniyor

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı sonrası öğrenci ve veliler 'Yarın okullar tatil mi?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Özellikle İç, Doğu ve yüksek kesimlerde hava koşullarının ağırlaşmasıyla birlikte gözler valilik ve kaymakamlıklardan gelecek resmi açıklamalara çevrildi. 17 Aralık Çarşamba günü için alınacak olası kar tatili kararları il ve ilçe bazında duyurulacak.

1 /6 Kar yağışının etkili olduğu birçok ilde öğrenciler ve veliler 17 Aralık Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Valiliklerden gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor.

2 /6 Yarın (17 Aralık Çarşamba) okullar tatil mi?

17 Aralık Çarşamba günü için ülke genelinde alınmış bir tatil kararı bulunmuyor. Valilikler ve kaymakamlıklardan yapılacak resmi açıklamalar doğrultusunda kar tatili kararları il ve ilçe bazında duyuruluyor. Yeni kararlar açıklandıkça haber güncellenecektir.

3 /6 Samsun havza’da bir okulda eğitime ara verildi

Samsun’un Havza ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir okulda eğitime yarım gün ara verildi. Havza Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Çiftlik Mahallesi’nde taşımalı eğitim verilen Çiftlik Naciye Öngel Ortaokulunda, Havza ve Bafra’dan gelen öğrencilerin ulaşımda sorun yaşamaması amacıyla öğleden sonra idari izinli sayıldıkları bildirildi.

Açıklamada, kar yağışının devam etmesi halinde öğrencilerin dönüş yolunda risk yaşayabileceği değerlendirildiği ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bu tedbirin alındığı belirtildi.

4 /6 Kar yağışı hangi illerde etkili oluyor?

Meteorolojik verilere göre kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor:

Bolu, Düzce ve Karabük’ün yüksek kesimleri

Kastamonu’nun yüksek rakımlı ilçeleri

Samsun (Havza, Bafra), Sinop

Kayseri, Tokat, Ordu

Van, Ağrı, Çorum (Hattuşa), Kars

Bu illerde yaşayan öğrenciler için valilik ve kaymakamlık açıklamalarının takip edilmesi gerekiyor.

5 /6 Kar tatili kararları nasıl duyuruluyor? Kar tatili kararları; İl valilikleri İlçe kaymakamlıkları Resmi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna açıklanıyor. Resmi bir açıklama yapılmadan sosyal medyada yer alan iddialara itibar edilmemesi gerekiyor.