Ankara su kesintisi 16 aralık 2025: Ankara’da sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara Yenimahalle, Polatlı ve Pursaklar ilçeleri su kesintisi programı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 16 Aralık 2025 Salı günü kent genelinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanan ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. Yenimahalle, Polatlı ve Pursaklar’da suların ne zaman geleceği merak ediliyor. İşte ASKİ Ankara su kesintisi bilgileri...
Ankara’da yaşayan vatandaşlar, 16 Aralık 2025 Salı günü yaşanan su kesintileriyle ilgili son durumu araştırıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), kent genelinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde geçici su kesintileri uygulanacağını duyurdu. Yenimahalle, Polatlı ve Pursaklar’da suların ne zaman geleceği merak edilirken, kesintilerin saatleri ve etkilenen bölgeler netleşti.
Ankara’da bugün nerelerde su kesintisi var?
ASKİ tarafından paylaşılan güncel bilgilere göre 16 Aralık Salı günü Ankara’nın bazı ilçelerinde planlı ve geçici su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar, “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt ararken, etkilenen mahalleler ve kesinti saatleri netleşti.
Yenimahalle su kesintisi (16 aralık)
Arıza tarihi: 16.12.2025 – 10.00
Tahmini tamir saati: 17.12.2025 – 02.00
Detay:
Yoğun su kullanımı nedeniyle Yenimahalle ilçesinin bazı mahallelerinde su basıncında geçici düşüş ve yer yer su kesintileri yaşanabileceği bildirildi. ASKİ ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Etkilenen mahalleler:
Susuz, Yunus Emre, Pamuklar, Demetevler, Özevler, Yeşilevler, Kaletepe, Karacakaya, Yuvaköy, Tepealtı, Esentepe, Yakacık, Yuva, Memlik, Serhat, Anadolu, Beştepe.
Polatlı su kesintisi (16 aralık)
Arıza tarihi: 16.12.2025 – 08.45
Tahmini tamir saati: 16.12.2025 – 20.00
Detay:
Gülveren Mahallesi Gençlik Caddesi dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle gün boyunca su verilemeyeceği açıklandı. Çalışmaların akşam saatlerine kadar tamamlanması planlanıyor.
Etkilenen mahalleler:
Gülveren Mahallesi (bir kısım), Esentepe Mahallesi, Şentepe Mahallesi (bir kısım).
Pursaklar su kesintisi (16–17 aralık)
Arıza tarihi: 16.12.2025 – 20.15
Tahmini tamir saati: 17.12.2025 – 05.00
Detay:
Pursaklar’ın ana içme suyu kaynağı olan Çubuk-2 Barajı’nda su seviyesinin kritik seviyelere gerilemesi nedeniyle geçici kesintiler yaşandığı bildirildi. ASKİ, alternatif kaynaklarla takviye çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
Etkilenen mahalleler:
Mimar Sinan, Tevfik İleri, Fatih, Yunus Emre, Merkez, Ayyıldız.
ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı
Ankara genelindeki güncel su kesintilerini ve mahalle bazlı detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar, ASKİ’nin resmi su kesintisi sorgulama sayfası üzerinden anlık bilgilere ulaşabiliyor.