Ankara su kesintisi 16 aralık 2025: Ankara’da sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara Yenimahalle, Polatlı ve Pursaklar ilçeleri su kesintisi programı

Ankara’da yaşayan vatandaşlar, 16 Aralık 2025 Salı günü yaşanan su kesintileriyle ilgili son durumu araştırıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), kent genelinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde geçici su kesintileri uygulanacağını duyurdu. Yenimahalle, Polatlı ve Pursaklar’da suların ne zaman geleceği merak edilirken, kesintilerin saatleri ve etkilenen bölgeler netleşti.