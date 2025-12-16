Yeni Şafak
AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

15:2916/12/2025, Salı
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınavları, üç ayrı oturum halinde, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Açıköğretim Lisesi AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı. Peki AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? MEB AÖL sınavları saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek?

AÖL 1. dönem sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimine göre, Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk sınav maratonuna Aralık ayında girecek.

AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınavları, üç ayrı oturum halinde, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde Sınav maratonu, 20 Aralık Cumartesi günü saat 10:00 ve 14:00 olmak üzere iki oturumla başlayacak; 21 Aralık Pazar günü ise saat 10:00'daki üçüncü ve son oturum ile tamamlanacak.

AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

AÖL 1. dönem sınavları giriş belgesi yayınlandı. Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri sınavları ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilecek.


AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgelerini;

Öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "Sınav Giriş Belgesi" ekranından alabileceklerdir.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL sınavı nasıl yapılacak, sınav süresi kaç dakika olacak?

Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri sınavları ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilecektir.

Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 (on) sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir soru çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli olacaktır.

Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.Adaylar; nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu/karekodlu T.C. geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.

