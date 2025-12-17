ASGARİ ÜCRET 2026 ZAM TOPLANTI TARİH AÇIKLAMASI: Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta belli olacak?

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK? İŞTE 2026 İÇİN OLASI ZAM SENARYOLARI!

Asgari ücretin 2026'da ne kadar olacağına yönelik zam senaryoları gelmeye başladı. Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen yüzde 28,5'lik 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre, net ücretin 28 bin 404 lira, brüt ücretin ise 33 bin 417 lira olması bekleniyor. İşte asgari ücret için olası zam senaryoları:

YÜZDE 20

Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye çıkacak.

YÜZDE 23

Yüzde 23 zam senaryosunda ise, net asgari ücret 27.188 TL'ye, brüt ise 31.986 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 25

Yüzde 25'lik artış halinde, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.