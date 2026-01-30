İşte Muzaffer Yıldırım’ın evindeki 'özel' kumar partisi: 10 yıllık çalışanı birçok itirafta bulundu

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Bebek Hotel’in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın evinde kumar oynandığı ana ait görüntüler ortaya çıktı. Yıldırım'ın 10 yıllık çalışanı Mehmet Çobanoğlu, savcılığa verdiği ifadede çeşitli itiraflarda bulundu. Arama yapılacağı gün kumar malzemelerini depoya taşıdığını belirten Çobanoğlu, mavi kapaklı kumar defterinden eve gelen kadınlara kadar ifade verdi. Otel müdürü Arif Altunbudak ise Yıldırım'ın Ali Koç'u adım adım takip ettirdiğini itiraf etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı fuhuş ve uyuşturucu soruşturması kapsamında önce gözaltına alınan sonrasında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın evinde emniyet ekipleri tarafından arama yapılmıştı.
Yıldırım'ın evinde bulunan bazı kumar malzemelerinin sadece özel müşteriler için hazırlandığı ortaya çıkmıştı.
“Özel müşterilere” oynatıldığı iddia edilen kumar partilerinde kullanılan poker pulları, paralar, telefonlar ve USB ele geçirilmişti.
10 yıllık çalışan itirafçı oldu
Yıldırım'ın evinde kumar oynandığı ana ait görüntüler de ortaya çıktı.
Yıldırım'ın 10 yıllık çalışanı Mehmet Çobanoğlu, kimseye iftira atmadan bildiklerini anlatmak istediğini söyledi.
Arama yapılacağı gün kumar malzemelerini depoya taşıdığını belirten Çobanoğlu, mavi kapaklı kumar defterinden eve gelen kadınlara kadar ifade verdi.
Poker masası detayı: 'Korktum, aşağı indirdim”
08 Ocak 2026 tarihinde Muzaffer Yıldırım’ın evinde temizlik yaptığını belirten Çobanoğlu, arama öncesi kamera görüntülerinde yer alan poker masasını aşağı indirdiğini kabul etti.
"Günde 7 saat oyun oynanıyordu"
"Oyunlar haftada 2 ila 4 gün yapılıyordu. Yaz aylarında oyun sayısı azalıyor, kışın artıyordu. Oyun süresi 4 ila 7 saat arasında değişiyordu."
Poker oyunlarının işleyişi
Çobanoğlu, oyunların detaylarını da anlattı. "Oyuncuların önünde poker çipleri bulunuyordu." diyen Çobanoğlu, "'Rest' ve 'blöf' gibi ifadeler sık kullanılıyordu. Bazı ellerde oyuna girilmiyordu. Oyuncular, alacak-vereceklerini bir deftere not ediyordu." dedi.
Oyun sırasında içki, yiyecek ve çay servisi yaptığını belirten Çobanoğlu, zaman zaman bahşiş aldığını da kabul etti.
Poker oynamaya gelen isimleri tek tek saydı
Kamil Akyıldız – Transmetro Gümrük Müşavirliği
Daryo Kebudi – Escar Turizm
Ferit Baltacıoğlu – House Cafe
Selim Anter – İş insanı
İslam Ekşi – İş insanı
Tuğrul Gültekin – Otel sahibi
Ömer Bayraktar – Rusya’da tekstil işleri
Mavi kapaklı defter ve yüksek rakamlar
Çobanoğlu, evde bulunan mavi kapaklı defterde dikkat çeken yüksek meblağlı rakamlara ilişkin ise "bu notların nakit para alışverişi olmadığını, sadece kendi aralarındaki hesaplaşmayı göstermek için tutulduğunu" söyledi.
Paraların nasıl el değiştirdiğini bilmediğini vurguladı.
Kadınlar, ünlü isimler ve iddialar
Çobanoğlu, Muzaffer Yıldırım’ın evine gelen kadınlarla ilgili ise, Rus, İtalyan ve Amerikalı sevgilileri gördüğünü söyledi.
Bu kişilere uyuşturucu verilmediğini savunan Çobanoğlu, "Kadınlar geldiğinde görevini yapıp evden ayrılıyordu" dedi.
Otel müdürü Altunbudak: Yıldırım, Ali Koç'u takip ettiriyordu
Diğer ünlü isimler
Berrak Tüzünataç ile Yıldırım’ın sevgili olduğu iddiasını duyduğunu, ancak bizzat görmediğini belirtti.
“Uyuşturucu kullanmadım, dağıtmadım”
Çobanoğlu ifadesinde, hayatı boyunca uyuşturucu madde kullanmadığını ve kimseye vermediğini vurguladı.
“Delil karartmak isteseydim yok ederdim”
İfadesinin sonunda Çobanoğlu, poker masasını ve defteri aşağı indirmesinin korkudan kaynaklandığını tekrar vurguladı: