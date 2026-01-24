"Ali Koç Okan Buruk'u tehdit etti" iddiası: Bebek Otel’de şoke eden diyalog gündem oldu

Gazeteci İbrahim Seten, Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Ali Koç ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk arasında Bebek Otel’de yaşandığı öne sürülen sert diyaloğu anlattı.
Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur’un gözaltına alındığı gece Ali Koç ile Okan Buruk'un Bebek Otel’de karşılaştığı bildirildi. Bu karşılaşmanın kısa sürede tansiyonu yükselten bir diyaloğa sahne olduğu iddia edildi.
Gazeteci İbrahim Seten, YouTube kanalı 343 Digital'de yaptığı açıklamada, Ali Koç’un Okan Buruk’a parmak sallayarak sert ifadeler kullandığını belirtti.
Seten, "Ali Koç, Okan Buruk'a parmak sallayarak bir şey söylüyor. Onun söylediği şeyi benim tekrar etmeme terbiyem müsaade etmez. 'Senin de...' diyor. Mealen "Senin de sıran gelecek" şeklinde tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.
İddiaya göre Okan Buruk, Ali Koç’a "Niye böyle söylüyorsun ya! Ben sana ne yaptım?” şeklinde karşılık verdi. Seten, bu sözlerin ardından Ali Koç’un parmak sallayarak ortamdan ayrıldığını aktardı.