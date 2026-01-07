TOKİ'nin yüzyılın sosyal konut projesinde kura çekilişleri devam ediyor. TOKİ Eskişehir kura çekimi tarihi belli oldu. Proje kapsamında Eskişehir’e toplam 6 bin 25 konut yapılması planlanıyor. 500 bin TOKİ Eskişehir kuraları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? TOKİ Eskişehir kura sonuçları nereden öğrenebilecek? TOKİ Eskişehir konutları hangi ilçelerde yapılacak? İşte ayrıntılı bilgiler.
Eskişehir’de Kura Çekilişi Ne Zaman Olacak?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 1+1 ve 2+1 dairelerin hak sahipleri, kura çekimiyle belirlenecek. Başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ kura sonuçları isim listesine resmi sorgulama ekranı üzerinden ulaşabilecek.
Eskişehir TOKİ konut kura çekilişi 13 Şubat 2026’da yapılacak.
TOKİ Eskişehir konutları hangi ilçelerde yapılacak?
Proje kapsamında Eskişehir’e toplam 6 bin 25 konut yapılması planlanıyor. Konutların ilçelere göre dağılımı ise şu şekilde belirlendi:
Odunpazarı ve Tepebaşı’na 5 bin 80, Alpu’ya 60, Beylikova’ya 50, Çifteler’e 80, Günyüzü’ne 80, Han’a 35, İnönü’ye 200, Mahmudiye’ye 80, Mihalgazi’ye 34, Mihalıççık’a 47, Sarıcakaya’ya 79, Seyitgazi’ye 80 ve Sivrihisar’a 120 konut yapılacak.
TOKİ EVLERİ NASIL VE HANGİ ŞARTLARDA OLACAK?
Konut Tipleri, Fiyatlar ve Taksitler
Projede 1+1, 65 metrekare 2+1 ve 80 metrekare 2+1 olmak üzere üç farklı konut seçeneği yer alıyor. Anadolu illerinde konut fiyatları şu şekilde belirlendi:
1+1 konutlar: 1 milyon 800 bin TL
65 m² 2+1 konutlar: 2 milyon 200 bin TL
80 m² 2+1 konutlar: 2 milyon 650 bin TL
Aylık taksitler ise sırasıyla 6 bin 750 TL, 8 bin 250 TL ve 9 bin 938 TL olarak açıklandı.
Kontenjan Dağılımı ve Başvuru Şartları
Konutların dağılımında belirli gruplara kontenjan ayrılacak. Buna göre konutların yüzde 5’i şehit aileleri ve gazilere, yüzde 5’i engellilere, yüzde 20’si emeklilere, yüzde 10’u üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere, yüzde 20’si 18-30 yaş arası gençlere ayrılacak. Kalan yüzde 40’lık kontenjan ise diğer başvuru sahiplerine verilecek.
Projeden yararlanmak isteyen vatandaşların 18 yaşını doldurmuş olması ve en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Hane halkı aylık net gelirinin İstanbul’da 145 bin TL’yi, diğer illerde ise 127 bin TL’yi geçmemesi şartı aranacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu gelir şartından muaf tutulacak.
TOKİ Eskişehir kura sonuçları nasıl öğrenilecek?
Eskişehir’de yapılacak kura çekimiyle birlikte hak kazanan isimler 13 Şubat 2026 tarihinde belli olacak. Kura sürecinin ardından konut teslimlerine ilişkin aşamalar TOKİ tarafından duyurulacak. TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.