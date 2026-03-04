Kısmi Emeklilikte Nihai Tablo Netleşti: 3600, 4500 ve 5400 Gün İle Emeklilik Şartları

Prim günü eksik olduğu için emeklilik hakkını elde edemeyen milyonlarca sigortalı için kısmi emeklilik formülü yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına göre; sigorta başlangıç tarihi, çalışılan statü ve tamamlanan prim gününe bağlı olarak 3600, 4500 ya da 5400 gün üzerinden emeklilik mümkün hale geliyor. Ancak bu sistemde yalnızca prim gününü doldurmak yeterli olmuyor; yaş şartı ve sigortalılık süresi gibi kriterler de sürecin en kritik belirleyicileri arasında yer alıyor.

1 /9 Emeklilik için gerekli prim gününü tamamlayamayanlar için alternatif yollar yeniden gündeme geldi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında uygulanan kısmi emeklilik sistemi, belirli şartların sağlanması halinde daha az primle emeklilik imkanı sunuyor. Özellikle 3600, 4500 ve 5400 gün üzerinden hesaplanan bu modelde, sigorta başlangıç yılına göre değişen yaş şartları ve hizmet süresi detayları büyük önem taşıyor.

2 /9 UZUN PRİM SÜRESİ OLMAYANLAR İÇİN ALTERNATİF: KISMİ EMEKLİLİK Çalışma hayatında aralıksız prim ödeyemeyen ya da farklı dönemlerde sigortalı çalışmış kişiler için kısmi emeklilik önemli bir çıkış yolu sunuyor. Bu modelde, tam emeklilik için gereken yüksek prim gün sayısı yerine daha düşük günle aylık bağlanabiliyor. Ancak düşük prim avantajına karşılık yaş şartı devreye giriyor ve belirleyici unsur haline geliyor.

3 /9 SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİYOR Emeklilik hesaplamasında en kritik tarih 8 Eylül 1999. Bu tarih öncesi ve sonrası için şartlar tamamen farklı uygulanıyor. Ayrıca sigortalının hangi statüde çalıştığı da (SSK, Bağ-Kur, memur) koşulları doğrudan etkiliyor.

4 /9 SSK’LILAR İÇİN KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI 8 EYLÜL 1999 VE ÖNCESİ Bu tarihten önce sigortalı olan SSK’lılar normal şartlarda 5.000 ila 5.975 prim günü arasında değişen süreyi doldurduklarında yaş şartı aranmadan emekli olabiliyor. Prim gününü tamamlayamayanlar için ise 3.600 günle kısmi emeklilik hakkı bulunuyor. Bunun için: En az 15 yıl sigortalılık süresi 3.600 prim günü Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartları aranıyor. EYT düzenlemesi kısmi emeklilikteki yaş şartını kaldırmadı.

5 /9 9 EYLÜL 1999 – 30 NİSAN 2008 ARASI Bu dönemde ilk kez sigortalı olanlarda tam emeklilik için 7.000 prim günü gerekiyor. Kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor. Kısmi emeklilik için ise: 4.500 prim günü 25 yıl sigortalılık süresi Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartları uygulanıyor.

6 /9 30 NİSAN 2008 SONRASI Bu tarihten sonra sigortalı olanlarda tam emeklilik için 7.200 prim günü gerekiyor. Prim gününü 1 Ocak 2036’ya kadar tamamlayan kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor. Ancak primin tamamlandığı tarihe göre yaş kademeli artıyor. Kısmi emeklilikte ise prim gün sayısı işe giriş yılına göre değişiyor: 2008’de başlayanlar: 4.600 gün 2009’da başlayanlar: 4.700 gün Her yıl 100 gün artış 2016 ve sonrası: 5.400 gün Bu grupta 25 yıl sigortalılık şartı yok. Ancak yaş şartı daha yüksek uygulanıyor. 31 Aralık 2035’e kadar primini tamamlayan kadınlar 61, erkekler 63 yaşında emekli olabiliyor. Daha geç tamamlayanlarda yaş kademeli artıyor ancak 65’i geçmiyor.

7 /9 BAĞ-KUR’LULARDA 5.400 GÜN ESAS Bağ-Kur kapsamında kısmi emeklilikte temel prim şartı 5.400 gün. 8 Eylül 1999 ve öncesi: Kadınlar 56, erkekler 58 yaşa kadar kademeli emeklilik 9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008: Kadın 60, erkek 62 yaş 30 Nisan 2008 sonrası: 5.400 günü 31 Aralık 2035’e kadar tamamlayan kadınlar 61, erkekler 63 yaş Prim gününün tamamlandığı tarihe göre yaş şartı artabiliyor ancak 65’i aşmıyor.

8 /9 MEMURLARDA (EMEKLİ SANDIĞI) KISMİ EMEKLİLİK Emekli Sandığı iştirakçileri için de kısmi emeklilik mümkün. 8 Eylül 1999 öncesi memur olanlar: 3.600 gün ve 60 yaş 9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arası: 5.400 gün ve 61 yaş 8 Eylül 1999’da 50 yaş ve üzerindekiler: 3.600 gün ve 61 yaş 30 Nisan 2008 sonrası: 5.400 gün; kadın 61, erkek 63 yaş (kademeli artışla en fazla 65)