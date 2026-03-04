Erzurum’da dün gece en yüksek sıcaklık -12,9 ile Tekman ilçesinde ölçüldü. Bu arada Palandöken Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 275 santimetre oldu. Uzmanlar sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi görüleceğine dikkat çekerek vatandaşlar çığ konusunda da uyardı.