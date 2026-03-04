Erzurum’da birkaç günlük aranın ardından kar yağışı yeniden etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde başlayan ve kent merkezinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle gözler Erzurum Valiliği’nden gelecek olası tatil açıklamasına çevrildi. Bugün kentte okullar açık olurken, Meteoroloji’nin yaptığı uyarılar sonrası yarın için okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Peki Valilikten tatil açıklaması geldi mi?
Erzurum’da geçtiğimiz hafta 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı şehir adeta felç etmişti. Yoğun yağış sonrası kar hafifte olsa tekrar başladı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin edildiğini açıkladı.
Erzurum’da dün gece en yüksek sıcaklık -12,9 ile Tekman ilçesinde ölçüldü. Bu arada Palandöken Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 275 santimetre oldu. Uzmanlar sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi görüleceğine dikkat çekerek vatandaşlar çığ konusunda da uyardı.
Erzurum’da kar yağışı var mı okullar tatil mi?
Meteoroloji’nin kar yağışı uyarısı sonrası öğrenci ve veliler Erzurum’da okullar tatil mi, yarın okul var mı, Valilikten 5 Mart Perşembe günü için kar tatili açıklaması geldi mi? sorularına yanıt aranırken, Erzurum’da okullar tatil edildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.