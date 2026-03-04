Adalet Bakanlığı’nın 2026 yılı için 15 bin personel alımı, kamuya atanmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Peki, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumu personel alımı başvuruları başladı mı? Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumu personel alımı şartları neler?
ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre kapsamlı personel alımına ilişkin ilan metninde son aşamaya gelindi ve detayların kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yayımlanacağı belirtilen başvuru kılavuzunda kadro dağılımı, kontenjan sayıları ile genel ve özel başvuru şartları ayrıntılı şekilde yer alacak. Sürecin resmen başlamasının ardından lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvurularını e-Devlet sistemi ya da Adalet Bakanlığının resmi internet platformları üzerinden gerçekleştirebilecek.
HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?
Merkez teşkilatı, adliyeler ve özellikle ceza infaz kurumlarındaki personel açığını kapatmayı hedefleyen alım, geniş bir meslek grubunu kapsıyor. Açılması beklenen kadrolar şunlar:
İnfaz ve Koruma Memuru (İKM)
Zabıt Katibi ve Ceza İnfaz Kurumu Katibi (Büro Personeli)
Mübaşir
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Teknisyen ve Tekniker
Hemşire ve Sağlık Teknikeri
Psikolog ve Sosyal Çalışmacı
Mühendis ve İstatistikçi
İşaret Dili Tercümanı
Destek Personeli (Aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci)
BAŞVURU ŞARTLARI VE KPSS TABAN PUANLARI NELERDİR?
Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularında genel ve özel şartlar belirleyici rol oynayacak. Genel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak gibi kriterler yer alıyor. Ancak asıl belirleyici olan, kadro bazında istenen yaş sınırı ve boy-kilo ölçümü gibi özel şartlar olacak. Özellikle infaz koruma memurluğu için sağlık raporu ve fiziki yeterlilik testleri bu süreçte kritik bir durak olacak.
KPSS puan şartı ise adaylar arasındaki en büyük rekabet alanı. Genellikle 70 taban puan uygulaması yapılsa da, bazı kontenjanlarda bu sınırın esnetilip esnetilmeyeceği başvuru kılavuzuyla netleşecek. 2024 ve 2025 KPSS puanlarının kullanılacağı bu alım sürecinde, puan üstünlüğüne göre yapılacak sıralama, mülakat aşamasına geçecek adayları belirleyecek.