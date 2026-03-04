BAŞVURU ŞARTLARI VE KPSS TABAN PUANLARI NELERDİR?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularında genel ve özel şartlar belirleyici rol oynayacak. Genel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak gibi kriterler yer alıyor. Ancak asıl belirleyici olan, kadro bazında istenen yaş sınırı ve boy-kilo ölçümü gibi özel şartlar olacak. Özellikle infaz koruma memurluğu için sağlık raporu ve fiziki yeterlilik testleri bu süreçte kritik bir durak olacak.

KPSS puan şartı ise adaylar arasındaki en büyük rekabet alanı. Genellikle 70 taban puan uygulaması yapılsa da, bazı kontenjanlarda bu sınırın esnetilip esnetilmeyeceği başvuru kılavuzuyla netleşecek. 2024 ve 2025 KPSS puanlarının kullanılacağı bu alım sürecinde, puan üstünlüğüne göre yapılacak sıralama, mülakat aşamasına geçecek adayları belirleyecek.



