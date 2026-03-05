Konut ve işyeri için ne kadar kira beyannamesi verecek?

Konuttan 2025'te yıllık 47 bin lira, iş yerinden 330 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri, gelir vergisi ödeyecek. Yıllık konut kira geliri bu tutarı aşan mükelleflerin beyanname vermesi gerekmektedir. İstisna sadece mesken kira gelirleri için geçerli olup, birden fazla konuta ortak olunması halinde her ortak istisnadan hissesi oranında ayrı ayrı yararlanabilmektedir. Stopaja tabi işyeri kira gelirlerinde ise kira gelirinin brüt tutarının 2025 yılı için 330 bin TL’lik beyan sınırını aşması halinde beyanname verilmesi gerekmekte.