TOKİ Malatya konutları ne zaman teslim edilecek?

10:105/03/2026, Perşembe
TOKİ konutları
TOKİ konutları

TOKİ tarafından Malatya Akçadağ 2. Etap'ta yapımına başlanan 101 sosyal konut tamamlandı. Konutlar hak sahiplerine, 02 – 06 Mart 2026 tarihleri arasında teslim ediliyor. İşte Malatya Akçadağ 2. Etap sosyal konutları.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Malatya Akçadağ 2. Etap'ta yapımına başlanan 101 sosyal konut tamamlandı.

TOKİ Malatya konutları ne zaman teslim ediliyor?

Tamamlanan konutlar, 02 – 06 Mart 2026 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim ediliyor. Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.

Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.

#TOKİ
#TOKİ Malatya konutları
#Akçadağ 2. Etap sosyal konutları
