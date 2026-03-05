TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Türkiye genelinde kura çekimleri il il gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Konya’da yapılacak 15 bin 200 konut için kura çekimi 17 Şubat’ta tamamlandı ve hak sahipleri belli oldu. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından Konya’da konut hakkı kazanan vatandaşlar sözleşme süreci ve ödeme planına ilişkin detayları araştırmaya başladı. Özellikle TOKİ sözleşmelerinin ne zaman imzalanacağı, peşinat ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı ve ilk taksitlerin ne zaman başlayacağı vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

1 /5 Konya’da TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kuralar 17 Şubat’ta çekildi. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından konutların ödeme planı da netleşti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından satışa sunulan 1+1 ve 2+1 konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade seçeneğiyle hak sahiplerine verilecek. Konya’da 65 metrekare büyüklüğündeki 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Kura çekilişlerinde hak sahibi olan vatandaşlar, sürecin tamamlanmasının ardından belirlenen tarihlerde sözleşmelerini imzalayarak peşinat ve taksit ödemelerine başlayacak.

2 /5 TOKİ PEŞİNAT NE ZAMAN ÖDENİR? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında peşinat ödemeleri, sözleşme imzalanırken ilgili bankalara gerçekleştirilecek. Vatandaşların yüzde 10 peşinat bedelini, sözleşme imzalanırken yatırmaları gerekiyor.

3 /5 TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak. Hak sahiplerine konutlar; %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE oranını geçmeyecek şekilde düzenlenecektir. İlk dönemsel artış sözleşme imzalama tarihine göre İdarece belirlenecektir.

4 /5 KONYA TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK? TOKİ projesinde ödeme planı yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade olarak açıklandı. KONYA TOKİ KONUT FİYATLARI, AYLIK TAKSİTLER NE KADAR? Konya'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak. Konya'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak. Konya'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.