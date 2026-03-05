Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar var? 5 Mart Perşembe maç programı

11:425/03/2026, Perşembe
Futbolseverler bugün birbirinden çekişmeli karşılaşmaları izleyecek. Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan tüm hızıyla sürerken Eyüpspor sahasında Konyaspor’u ağırlayacak, Bodrumspor ile Iğdırspor da tur için karşı karşıya gelecek. Öte yandan Azerbaycan Kupası çeyrek finalinde Kapaz ile Turan kritik mücadelede kozlarını paylaşacak. Futbolseverler gün boyunca birbirinden çekişmeli karşılaşmaları takip edecek.İşte 5 Mart maç programı.

Futbolseverleri 5 Mart Perşembe günü dopdolu bir maç programı bekliyor. Ziraat Türkiye Kupası heyecanı sürerken Antalyaspor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Günün bir diğer kupadaki mücadelesinde ise Aliağa FK, Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Avrupa’da ise İngiltere Premier Lig’de Tottenham Hotspur, Crystal Palace karşısında sahaya çıkacak. Fransa Kupası maçında ise Lyon ile Lens kozlarını paylaşacak. Futbolseverler gün boyunca hem Türkiye’de hem de Avrupa’da oynanacak karşılaşmalarla heyecan dolu anlar yaşayacak.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

13:30 Kapaz - Turan Azerbaycan Kupası Çeyrek Final CBC Sport

15:15 Bangkok Utd - Tampines AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

17:00 Qabala - Sabah Bakü Azerbaycan Kupası Çeyrek Final CBC Sport

20:30 Antalyaspor - Samsunspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Haber

20:30 Eyüpspor - Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

20:30 Aliağa FK - Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası ZTK Yayın Yok

20:30 Bodrumspor - Iğdırspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Yayın Yok

23:00 Tottenham - Crystal Palace İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

23:10 Lyon - Lens Fransa Kupası Bein Sports 5

#Bugünkü maçlar
#Ziraat Türkiye Kupası
#İngiltere Premier Lig
#Tottenham
#Lyon
