Futbolseverleri 5 Mart Perşembe günü dopdolu bir maç programı bekliyor. Ziraat Türkiye Kupası heyecanı sürerken Antalyaspor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Günün bir diğer kupadaki mücadelesinde ise Aliağa FK, Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Avrupa’da ise İngiltere Premier Lig’de Tottenham Hotspur, Crystal Palace karşısında sahaya çıkacak. Fransa Kupası maçında ise Lyon ile Lens kozlarını paylaşacak. Futbolseverler gün boyunca hem Türkiye’de hem de Avrupa’da oynanacak karşılaşmalarla heyecan dolu anlar yaşayacak.