Gaziantep TOKİ kuraları 20 Şubat’ta çekildi. TOKİ konutları ödeme olanı, kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından gündeme geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 1+1, 2+1 konutları yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunacak. Gaziantep’te 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Hak sahibi olan vatandaşlar, kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından sözleşmelerini imzalayacaklar. Peki Gaziantep TOKİ 500 bin sosyal konut peşinat ve taksit ödemelerine ilişkin detaylar.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında il il kura çekimleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. 13 bin 890 konutun inşa edilceği Gaziantep’te kuralar 20 Şubat’ta gerçekleştirildi. Kura çekimlerinin sona ermesinin ardından hak sahipleri belli oldu. Gaziantep’te hak sahibi olan vatandaşlar ise sözleşmeleri ve ödeme planını araştırmaya başladı. Vatandaşlar tarafından TOKİ sözleşme ne zaman imzalanır, ilk taksitler ne zaman ödenir, peşinat ödeme takvimi araştırılmaya başlandı.
TOKİ PEŞİNAT ÖDEMESİ NE ZAMAN?
TOKİ konut projesinde peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.
TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
TOKİ projesinde ödeme planı yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade olarak açıklandı.
GAZİANTEP TOKİ KONUT FİYATLARI NE KADAR, ÖDEMELER NASIL OLACAK?
Gaziantep'te 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Gaziantep'te 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Gaziantep'te 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ 500 BİN KONUT ANAHTAR TESLİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ sosyal konut projesinde ilk teslimat Mart 2027 itibarıyla başlayacak.