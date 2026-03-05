2. dönem 1. yazılı sınav uygulamaları öncesinde hem öğrenciler hem de öğretmenler detayları yakından takip ediyor. Bakanlık tarafından il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar için hazırlık süreci başlarken, temel eğitim ve ortaöğretim kademelerindeki farklı sınıf ve dersler için “örnek konu soru dağılım tabloları” yayımlandı. Peki 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf ortak sınavlar ne zaman yapılacak? 2026 2. dönem 1. yazılı sınav tarihleri hangi gün?