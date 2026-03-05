Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan ortak sınav sistemi kapsamında 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıfların 2. dönem 1. yazılı tarihleri öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılında yapılacak ortak yazılı sınavların takvimi MEB’in yayımladığı resmi çalışma takvimi doğrultusunda belirleniyor.
2. dönem 1. yazılı sınav uygulamaları öncesinde hem öğrenciler hem de öğretmenler detayları yakından takip ediyor. Bakanlık tarafından il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar için hazırlık süreci başlarken, temel eğitim ve ortaöğretim kademelerindeki farklı sınıf ve dersler için “örnek konu soru dağılım tabloları” yayımlandı. Peki 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf ortak sınavlar ne zaman yapılacak? 2026 2. dönem 1. yazılı sınav tarihleri hangi gün?
2. DÖNEM 1. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?
2. dönem sınavları 1. yazılı sınavları Nisan 2026'da; 6. sınıf Türkçe dersi 7 Nisan Salı, 6. sınıf ve 8. sınıf matematik dersi 8 Nisan Çarşamba, 10. sınıf matematik dersi 9 Nisan Perşembe ve 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 10 Nisan Cuma günü yapılacak.
2. DÖNEM 2. YAZILI NE ZAMAN?
2. dönem 2. yazılı sınavları ise Haziran 2026'da; 7. sınıf matematik dersi için 2 Haziran Salı, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 3 Haziran Çarşamba günü uygulanacak.
Sınavlarda kullanılacak açık uçlu sorular, öğrencilerin konuyu ne kadar anladığını ortaya koymanın yanı sıra, öğretmenlerin öğrencilere nasıl geri bildirim vereceği ve öğrenme sürecinin nasıl şekilleneceği konusunda da önemli veriler sağlayacak.