Adıyaman deprem konutları kura çekilişi AFAD hak sahipliği sonuçları isim listesi

Adıyaman deprem konutları kura çekilişi AFAD hak sahipliği sonuçları isim listesi

Adıyaman’da inşa edilen afet konutlarının kura çekimi bugün gerçekleştirildi. 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin ardından başlatılan yeniden inşa ve yerleştirme çalışmaları kapsamında tamamlanan konutların hak sahiplerine teslim edilmesi için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kura çekimi yapıldı. Böylece depremzedelerin yeni konutlarına kavuşma sürecinde önemli bir adım daha atılmış oldu. Adıyaman deprem konutları kura çekilişi sonuçları ve AFAD hak sahipliği sonuçları merak eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Adıyaman Afad konutları kura sonuçları isim listesi.

Adıyaman Deprem Konutları Kura Çekimi Sonuçları İsim Listesi İçin Tıklayın

