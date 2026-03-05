Yeni Şafak
TOKİ Erzurum Pasinler sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi

TOKİ Erzurum Pasinler sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi

5/03/2026, Perşembe
TOKİ tarafından başvurusu toplanan Erzurum Pasinler 94/250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 65 adet ve 3+1 nitelikli 24 adet konut olmak üzere toplam 89 adet konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte, TOKİ Erzurum Pasinler sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvurusu toplanan Erzurum Pasinler 94 / 250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Erzurum İli Pasinler İlçesi Yenimahalle Mahallesi 89 Konut Projesi; 2 oda 1 salon nitelikli 65 adet, 3 oda 1 salon nitelikli 24 adet olmak üzere toplam 89 adet konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte TOKİ Pasinler 2+1 ve 3+1 250 bin sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.

TOKİ Pasinler 2+1 ve 3+1 250 bin sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi için tıklayın

