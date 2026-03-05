Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvurusu toplanan Erzurum Pasinler 94 / 250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Erzurum İli Pasinler İlçesi Yenimahalle Mahallesi 89 Konut Projesi; 2 oda 1 salon nitelikli 65 adet, 3 oda 1 salon nitelikli 24 adet olmak üzere toplam 89 adet konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte TOKİ Pasinler 2+1 ve 3+1 250 bin sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.