Altın için kritik eşik: Gram altın fiyatındaki düşüş fırsat mı? Uzman isimden yeni altın tahmini

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından küresel piyasalarda jeopolitik gerilim etkisiyle hızlı fiyat hareketleri görüldü. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın ve gümüş haftaya güçlü bir yükselişle başlasa da kısa süre içinde sert bir düzeltme yaşandı. Uluslararası piyasalarda ons altın yaklaşık 5.162 dolar seviyesine gerilerken Türkiye’de fiziki piyasada gram altın 7.490 lira civarında işlem görüyor.

Altın fiyatlarında sert geri çekilme

Savaş haberlerinin ilk etkisiyle altın fiyatları haftaya hızlı yükselişle başladı. Gram altın yaklaşık 8.120 liraya, ons altın ise 5.420 dolar seviyesine kadar çıktı. Ancak pazartesi öğleden sonra piyasada yön değişti ve değerli metallerde sert bir satış dalgası görüldü.

Salı günü itibarıyla altın fiyatlarında yaklaşık yüzde 5’lik, gümüşte ise yüzde 10’a varan düşüş yaşandı. Sonrasında sınırlı tepki alımları görülse de piyasada yüksek volatilitenin devam ettiği dalgalı bir seyir oluştu.

Düşüşün arkasındaki üç temel neden

Finans Analisti İslam Memiş, altındaki ani gerilemenin birkaç önemli faktörden kaynaklandığını ifade etti. Memiş’e göre ilk neden, bazı yatırımcıların ETF işlemlerinde teminat tamamlama zorunluluğu nedeniyle altın ve gümüş satışına yönelmesi oldu.

İkinci olarak doların güçlenmesi piyasada belirleyici bir rol oynadı. Dolar endeksinin 99 seviyesinin üzerine çıkması, değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu. Üçüncü etken olarak ise altın-gümüş rasyosundaki yükseliş gösterildi.

Savaş sonrası yeni yükseliş beklentisi

İslam Memiş, savaş dönemlerinde yaşanan geri çekilmelerin kalıcı olmayabileceğine dikkat çekti. Jeopolitik gerilimlerin sona ermesinin ardından altın fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgasının ortaya çıkabileceğini belirten Memiş, fiziki altın almak isteyen yatırımcıların geri çekilmeleri fırsat olarak değerlendirebileceğini söyledi.