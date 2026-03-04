ABD'nin 'iş birliğini kabul ettiler' dediği İspanya'dan jet yalanlama: Fikirlerimizde virgül değişmedi

ABD Başkanı Donald Trump, İspanya'nın üslerini ABD ordusuna kullandırmadığını söyleyip, İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesme tehdidinde bulunmuştu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 'İspanya'nın Trump’ın mesajını açık ve net bir şekilde duyduğunu' belirtip, "ABD ordusuyla iş birliği yapmayı kabul ettiler" dedi. İspanya Dışişleri Bakanı Albares, ABD'nin bu iddialarını reddedip, "Kesinlikle yalanlıyorum. Fikirlerimizde tek bir virgül bile değişmedi" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, dün Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Oval Ofis'te yaptığı görüşme sırasında, İspanya'nın üslerini ABD'ye kullandırmadığını söylemişti.
İspanya: Geçmişin hatalarını tekrarlamayacağız
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran politikası nedeniyle İspanya ile ticareti sona erdireceğini açıklamasının ardından ulusa sesleniş konuşması yapmıştı.
Beyaz Saray: İspanya iş birliğini kabul etti
İspanya Dışişleri Bakanı Albares: Yalan
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Albares, Beyaz Saray'ın ABD ile "askeri iş birliği yapacağı" yönündeki iddialarını kesin bir dille yalanladı.
Leavitt'in açıklamaları sırasında bir canlı yayında olan Albares, "Kesinlikle yalanlıyorum. Fikirlerimizde tek bir virgül bile değişmedi ve neye atıfta bulunuyor olabileceğine dair hiçbir fikrim yok." diye konuştu.