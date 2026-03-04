ABD'nin 'iş birliğini kabul ettiler' dediği İspanya'dan jet yalanlama: Fikirlerimizde virgül değişmedi

"İspanya şu an berbat durumda. Aslında, Hazine Bakanı Scott Bessent’a İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesmesini söyledim”

“İspanya üslerini kullanamayacağımızı söyledi, bu doğru değil. İstersek üslerini kullanabiliriz. Kimse bize üsleri kullanmamamızı söyleyemez."

Savaşa ve ‘uluslararası hukukun çöküşü’ olarak adlandırdığı duruma karşı olduğunu belirten Sanchez,

Leavitt'in açıklamaları sırasında bir canlı yayında olan Albares, "Kesinlikle yalanlıyorum. Fikirlerimizde tek bir virgül bile değişmedi ve neye atıfta bulunuyor olabileceğine dair hiçbir fikrim yok." diye konuştu.