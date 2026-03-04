Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? İslam Memiş, cebinde TL olanlara, "Buyurun fırsat" diyerek yeni rakamı duyurdu!

“İSRAİL SAVAŞ İSTİYOR”

“Savaşın dördüncü günündeyiz. İran’a yönelik saldırılar sürüyor ve tablo her geçen saat daha da sertleşiyor. İran’ın misillemeleri beklenenden güçlü geldi. Bu durum, çatışmanın sınırlı kalmayabileceği endişesini artırıyor. Bana göre İsrail, süreci bölgesel bir savaşa dönüştürmek istiyor.”

“BEN DE ENDİŞELENMEYE BAŞLADIM”

“Normal şartlarda 2030’lu yıllar için konuşulan küresel savaş riskinin çok daha erken bir tarihe çekilmiş olabileceğini düşünüyorum. Riskler büyüdükçe ben de şahsen kaygılanmaya başladım. Çünkü konuştuğumuz senaryo oldukça ağır sonuçlar doğurabilir.”