Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? İslam Memiş, cebinde TL olanlara, "Buyurun fırsat" diyerek yeni rakamı duyurdu!

Küresel piyasalarda tansiyonu yükselten ABD-İsrail-İran hattındaki gelişmelere rağmen altın fiyatlarının beklenen sıçramayı yapmaması yatırımcıların dikkatini çekti. Güvenli liman olarak görülen altındaki bu beklenmedik düşüşün nedenleri ve bundan sonraki seyir, uzman yorumlarıyla mercek altına alındı.
Jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde yükselmesi beklenen altın, bu kez beklentilerin tersine hareket etti. ABD-İsrail-İran geriliminin ardından haftaya düşüşle başlayan fiyatlar yatırımcıları şaşırtırken, piyasaların yönü konusunda kritik değerlendirmeler gelmeye başladı.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in öngörüleri şöyle:
“İSRAİL SAVAŞ İSTİYOR”
“Savaşın dördüncü günündeyiz. İran’a yönelik saldırılar sürüyor ve tablo her geçen saat daha da sertleşiyor. İran’ın misillemeleri beklenenden güçlü geldi. Bu durum, çatışmanın sınırlı kalmayabileceği endişesini artırıyor. Bana göre İsrail, süreci bölgesel bir savaşa dönüştürmek istiyor.”
“BEN DE ENDİŞELENMEYE BAŞLADIM”
“Normal şartlarda 2030’lu yıllar için konuşulan küresel savaş riskinin çok daha erken bir tarihe çekilmiş olabileceğini düşünüyorum. Riskler büyüdükçe ben de şahsen kaygılanmaya başladım. Çünkü konuştuğumuz senaryo oldukça ağır sonuçlar doğurabilir.”
HÜRMÜZ BOĞAZI VE PETROL FİYATLARI
“Hürmüz Boğazı kapatıldı. Bölgeden geçen gemilere saldırılar var. Bu gelişmelerin doğal sonucu olarak petrol fiyatları sert yükseldi. Varil fiyatı 83 doların üzerine çıkarak yeni bir zirveyi test etti. Enerji tarafındaki bu hareketlilik, küresel piyasalarda tansiyonu daha da artırıyor.”
“ALTININ BU YÜKSELİŞİ TESADÜF DEĞİLDİ”
“Son iki aydır altın, gümüş ve diğer değerli metallerdeki yükselişlere boşuna sevinmeyin demiştim. Bu tarz sert çıkışların arkasında genellikle savaş, jeopolitik risk ve enflasyon beklentisi olur. Ortada hiçbir risk yokken altın ve gümüş bu kadar hızlı yükselmez.”
ONS ALTINDA SERT DALGALANMA
“Uluslararası piyasalarda ons altın tarafında bugün ciddi bir oynaklık gördük. Sabah 5.379 dolar seviyesinde olan fiyat, 5.074 dolara kadar geriledi. Şu an 5.197 dolar civarında. Gün içinde yaklaşık 300 dolarlık bir dalgalanma var. Geçmişte bu büyüklükte hareketler yıllık ya da aylık periyotlarda görülürdü. Şimdi tek bir güne sığabiliyor.”
“DÜŞÜŞLERİN KALICI OLACAĞINI SANMIYORUM”
“Ben bu geri çekilmelerin kalıcı olacağını düşünmüyorum. Yılın ilk yarısına dair ons altın hedefim 6.000 dolar seviyesi. 5.000–6.000 dolar aralığını geniş bant olarak izlemeye devam ediyorum. Düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmeyi sürdürüyorum.”
ALTIN NEDEN GERİLEDİ?
“Peki bu sert geri çekilmenin sebebi ne?Birincisi, beklenti önceden satın alındı. Savaş ihtimali fiyatlara yansıdı, 5.400 dolar seviyesi yukarıda test edildi. Ardından kar satışları geldi.
İkincisi, teminat tamamlama çağrıları. Küresel borsalarda düşüş var, petrol fiyatları yükseliyor. Kaldıraçlı ve kredili işlem yapan yatırımcılar teminat baskısıyla altın ve gümüş satmaya zorlanıyor.
Üçüncüsü ise portföy kayması. Yükselen petrol fiyatları nedeniyle bazı yatırımcılar altın ve gümüşten çıkıp enerji tarafına yöneliyor.”
“GRAM ALTINDA GERİ ÇEKİLME GEÇİCİ”
“Ons altındaki düşüş doğal olarak gram altın TL fiyatına da yansıdı. Dün sabah 8.120 lira seviyesinde olan gram altın, şu anda 7.480 lira civarında. Burada fizik altını baz alıyorum. Ben gram altındaki geri çekilmelerin de kalıcı olacağını düşünmüyorum.”
“CEBİNDE TL OLANLAR İÇİN FIRSAT”
“Elinde TL bulunduran, altın borcu olan ya da yatırım için fırsat kollayanlar için bu geri çekilmeler önemli. Hafta sonu ‘8.000 lira geçilecek, bir daha düşmeyecek’ korkusuyla panik yapanlar vardı. Şimdi fiyatlar geri geldi.
Benim beklentim, gram altının yeniden 8.000 liranın üzerine atak yapacağı yönünde. Bu nedenle düşüşleri geçici görüyorum.”