Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
BİM’in 4-6 Mart aktüel kataloğu ürünleri raflarda! Bu hafta BİM'de neler var?

BİM’in 4-6 Mart aktüel kataloğu ürünleri raflarda! Bu hafta BİM'de neler var?

10:064/03/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

BİM’in 4-6 Mart aktüel kataloğu ürünleri raflarda! Elektronik, mutfak gereçleri, ev tekstili ve çocuk ürünleriyle dolu bu katalog, Mart ayının kaçırılmayacak fırsatlarını sunuyor. BİM, Mart ayının ilk aktüel ürün kataloğunu raflara taşımaya hazırlanıyor. 4 ve 6 Mart'ta satışa sunulacak ürünler arasında blender, mikser ve ütü gibi ev elektroniği ürünleri öne çıkıyor. İşte BİM'de bu hafta satışa sunulan indirimli ürünler kataloğu.

BİM AKTÜEL 4-6 MART İNDİRİM KATALOĞU

BİM AKTÜEL 4-6 MART İNDİRİM KATALOĞU

BİM AKTÜEL 4-6 MART İNDİRİM KATALOĞU

BİM AKTÜEL 4-6 MART İNDİRİM KATALOĞU

BİM AKTÜEL 4-6 MART İNDİRİM KATALOĞU

BİM AKTÜEL 4-6 MART İNDİRİM KATALOĞU

#bim
#bim aktüel
#bim kataloğu
#bim indirimleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASKİ su kesintisi 4 Mart duyurusu: Ankara'da hangi ilçelerde sular kesilecek?