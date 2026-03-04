Yeni Şafak
Bayram tatili tarih günleri 2026! Bayram tatili 9 gün olacak mı, günler açıklandı mı?

4/03/2026, Çarşamba
Ramazan ayının sonuna yaklaşılırken bayram tatili planları da hız kazandı. Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken, vatandaşlar tatilin hangi tarihlerde başlayacağını, kaç gün süreceğini ve hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceğini merak ediyor.

On bir ayın sultanı Ramazan’ın sona ermesine sayılı günler kala bayram tatili detayları araştırılmaya başladı. Ramazan Bayramı tatilinin süresi, başlangıç ve bitiş tarihleri ile 9 gün olup olmayacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor.

BAYRAM TATİLİ TARİHLERİ TAKVİMİ

19 Mart 2026 Perşembe: Arefe (yarım gün)

20 Mart 2026 Cuma: Bayramın 1. günü

21 Mart 2026 Cumartesi: Bayramın 2. günü

22 Mart 2026 Pazar: Bayramın 3. günü

2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı tatili, 19 Mart Perşembe günü arife ile başlayacak ve 22 Mart Pazar günü sona erecek. Arefe gününün öğleden sonrası resmi tatil kapsamında yer alırken, bayramın takip eden pazartesi, salı ve çarşamba günleri ise tam gün tatil olarak uygulanacak.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Ramazan Bayramı'nın perşembe günü başlaması, resmi tatilin idari kararla 9 güne uzatılması ihtimalini zayıflatıyor. Takvim yapısı nedeniyle hafta sonuyla bir birleşme söz konusu olmadığından, kamu kurumları açısından ek tatil kararı alınmasının düşük olasılık olarak değerlendiriliyor.

Ancak konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmesi halinde haberimize eklenecek.

