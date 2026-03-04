Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Kocaeli Körfez sosyal konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ Kocaeli Körfez sosyal konutları ne zaman teslim edilecek?

09:424/03/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
TOKİ Kocaeli Körfez sosyal konutları teslim takvimi.
TOKİ Kocaeli Körfez sosyal konutları teslim takvimi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kocaeli Körfez Yarımca Mahallesi İlimtepe Mevkii 2. Etap'ta yapımına başlanan bin 10 sosyal konut tamamlandı. İşte TOKİ Kocaeli Körfez sosyal konutları teslim takvimi.

Kocaeli Körfez İlimtepe Mevkii'nde bin 10 sosyal konut teslim ediliyor. Birinci bölgede yer alan 564 Konut; 25 Şubat–18 Mart 2026, İkinci bölgede yer alan 446 Konut; 16 Şubat–06 Mart 2026 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim ediliyor

Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.

Proje sosyal donatılarıyla öne çıkıyor. Proje alanında vatandaşların kullanımına sunulmak üzere geniş bir açık otopark inşa edilirken, çevre düzenlemesi kapsamında geniş yeşil alanlara ve dinlenme alanlarına yer verildi. Sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla oluşturulan spor alanları ile çocukların güvenle vakit geçirebileceği modern oyun parkları, projenin en önemli sosyal donatıları arasında bulunuyor.

#TOKİ
#TOKİ Kocaeli
#TOKİ Kocaeli Körfez konutları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİM’in 4-6 Mart aktüel kataloğu ürünleri raflarda! Bu hafta BİM'de neler var?