TOKİ Kocaeli Körfez sosyal konutları ne zaman teslim edilecek?

Kocaeli Körfez İlimtepe Mevkii'nde bin 10 sosyal konut teslim ediliyor. Birinci bölgede yer alan 564 Konut; 25 Şubat–18 Mart 2026, İkinci bölgede yer alan 446 Konut; 16 Şubat–06 Mart 2026 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim ediliyor

Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.