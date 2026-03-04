TOKİ Kocaeli Körfez sosyal konutları ne zaman teslim edilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kocaeli Körfez Yarımca Mahallesi İlimtepe Mevkii 2. Etap'ta yapımına başlanan bin 10 sosyal konut tamamlandı. İşte TOKİ Kocaeli Körfez sosyal konutları teslim takvimi.
Kocaeli Körfez İlimtepe Mevkii'nde bin 10 sosyal konut teslim ediliyor. Birinci bölgede yer alan 564 Konut; 25 Şubat–18 Mart 2026, İkinci bölgede yer alan 446 Konut; 16 Şubat–06 Mart 2026 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim ediliyor
Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.
Proje sosyal donatılarıyla öne çıkıyor. Proje alanında vatandaşların kullanımına sunulmak üzere geniş bir açık otopark inşa edilirken, çevre düzenlemesi kapsamında geniş yeşil alanlara ve dinlenme alanlarına yer verildi. Sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla oluşturulan spor alanları ile çocukların güvenle vakit geçirebileceği modern oyun parkları, projenin en önemli sosyal donatıları arasında bulunuyor.