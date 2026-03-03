Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti ve lider olarak çeyrek finale yükseldi. Sarı-kırmızılıların gollerini 6. dakikada Barış Alper Yılmaz (P) ve 29. dakikada Nhaga kaydetti. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta maçında Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Barış Alper Yılmaz (P) ve 29. dakikada Nhaga attı. Alanyaspor'un tek golü 78. dakikada Mounie kaydetti.
Bu sonucun ardından A grubunu 4'te 4 yaparak lider tamamlayan Galatasaray, çeyrek finale seri başı takımlar arasından yükseldi.
Alanyaspor 7 puanla 3. sırada tamamladı ve en iyi üçüncüler kontenjanında yer aldı.
Akdeniz ekibinin kupadaki akıbeti B ve C grubunda oynanacak maçların ardından belli olacak.
4' Ceza sahası içinde Barış Alper Yılmaz, Fatih Aksoy’un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.
6' Kullanılan penaltıda topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, kalecinin sağından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1
11' Galatasaray’ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Ahmet’in ceza sahası içine gönderdiği topa Barış Alper Yılmaz’ın vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.
29' Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içinde topu Nhaga’ya aktardı. Nhaga’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
41' Merkezden gelişen atakta Hagi’nin gönderdiği top Güven Yalçın’da kaldı. Güven’in çektiği şut yandan auta çıktı.
78' Steve Mounie, farkı 1'e indiren golü attı: 1-2.