Ziraat Bankası emekli promosyonu 2026 Mart ne kadar, başvuru şartları neler? Güncel promosyon tutarları

Ziraat Bankası emekli promosyonu 2026 Mart döneminde emeklilerin en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) kapsamındaki emekliler için hazırlanan kampanya kapsamında, maaş tutarına göre değişen promosyon ödemeleri ve ek finansman destekleri sunuluyor.

Promosyon tutarları maaşa göre değişiyor

2026 Mart ayı itibarıyla geçerli olan tabloya göre promosyon miktarı, emeklinin bankaya taşıdığı aylık net maaş üzerinden hesaplanıyor. Buna göre;

0 – 9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL

10.000 – 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL

15.000 – 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL ödeme yapılıyor. Promosyon ödemesi, üç yıllık taahhüt karşılığında peşin olarak veriliyor.

40 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkânı

Ziraat Bankası, promosyonun yanı sıra maaşını taşıyan emeklilere 40 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi seçeneği de sunuyor. 12 ay vadeli olarak yapılandırılan kredi için faiz uygulanmıyor. Ayrıca kredi kartı ya da vadesiz hesap üzerinden verilecek otomatik fatura talimatlarında aylık toplam 500 TL’ye kadar ve azami yüzde 25 oranında iade fırsatı sağlanıyor.

Otomatik fatura talimatına 6.000 TL’ye kadar iade

Ziraat Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine otomatik fatura ödeme talimatı karşılığında toplam 6.000 TL’ye varan iade imkânı sunuyor. Kampanya kapsamında kredi kartı ya da vadesiz hesap üzerinden verilen talimatlarda, yüzde 25’e kadar ve aylık en fazla 500 TL iade yapılabiliyor.

İade fırsatı, emekli maaşının Ziraat Bankası’na taşındığı ay dahil olmak üzere 12 ay süreyle geçerli. Kampanya çerçevesinde hesaplanan iadeler, bir önceki ay ödenen otomatik fatura talimatlarına göre belirleniyor ve takip eden ay içerisinde vadesiz hesaba yatırılıyor.

Böylece emekliler, düzenli fatura ödemelerini otomatik talimatla gerçekleştirirken hem ödeme kolaylığı sağlıyor hem de aylık geri ödeme avantajından yararlanabiliyor.

Başvuru kanalları ve şartlar

Promosyondan yararlanmak isteyen emeklilerin, maaşlarını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası’ndan alma taahhüdü vermesi gerekiyor. Ödeme tutarı, emeklinin bir aylık maaşı esas alınarak ve varsa haciz ya da nafaka kesintileri düşülerek hesaplanıyor.

Başvurular; Ziraat Bankası şubeleri, internet bankacılığı, Ziraat Mobil uygulaması, ATM’ler, SMS hattı ve Müşteri İletişim Merkezi üzerinden yapılabiliyor. SMS ile başvuru yapmak isteyenler, 4757’ye “PRO” yazıp bir boşluk bırakarak T.C. kimlik numaralarını gönderebiliyor. Ardından müşteri temsilcisi tarafından aranarak onay süreci tamamlanıyor.