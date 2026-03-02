Mart ayı kira zammı hesaplama 2026: Ev ve iş yeri kira artışı ne kadar olacak, beklenti ne yönde?

Kira artışı nasıl hesaplanıyor?

Kira zammı hesaplama işlemi, mevcut kira bedelinin 12 aylık TÜFE ortalamasıyla çarpılmasıyla yapılıyor. Örneğin 10 bin TL olan bir konutta, TÜFE ortalaması yüzde 43,23 ise artış tutarı 4 bin 323 TL oluyor ve yeni kira 14 bin 323 TL’ye yükseliyor. Ev sahibi daha düşük bir oran belirleyebilir; ancak TÜFE’yi aşan artış yasal olarak geçerli sayılmıyor.





İş yeri kiralarında da aynı yöntem geçerli. Sözleşmede farklı bir oran yazılıysa ve bu oran TÜFE’nin altında kalıyorsa, taraflar o oran üzerinden artış yapabiliyor.