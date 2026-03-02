Mart ayı kira zammı hesaplama 2026: Ev ve iş yeri kira artışı ne kadar olacak, beklenti ne yönde?

Mart 2026 kira artış oranı için gözler TÜİK’in 3 Mart’ta açıklayacağı şubat ayı enflasyon verilerine çevrildi. 12 aylık TÜFE ortalaması kira zammında belirleyici olurken, şubat ayı enflasyon beklentileri yeni dönemde ev ve iş yeri kiralarının hangi oranda artacağını netleştirecek.
Türkiye’de milyonlarca kiracı ve ev sahibi, Mart 2026 kira artış oranı için Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı şubat ayı enflasyon verilerini bekliyor. Kira zammı hesaplamasında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması, konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek yasal üst sınırı belirliyor.
Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 4,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 30,65 olarak kaydedildi. Bu tabloya göre kira artışında referans kabul edilen 12 aylık ortalama TÜFE oranı yüzde 33,98 seviyesinde oluştu. Mart ayı için uygulanacak yeni kira artış oranı ise şubat enflasyonunun eklenmesiyle netleşecek.
Mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
TÜİK, 2026 Şubat ayına ilişkin enflasyon rakamlarını 3 Mart Salı günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşacak. Açıklanacak verilerle birlikte Mart 2026 kira artış oranı da resmiyet kazanacak. Konut ve iş yeri sahipleri, sözleşme yenilemelerinde bu oranı üst sınır olarak dikkate alacak.
Şubat 2026 kira zammı yüzde 33,98 olmuştu
Şubat ayında uygulanan kira artış oranı yüzde 33,98 olarak belirlenmişti. Bu oran, Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca hesaplanan 12 aylık TÜFE ortalamasına dayanıyor. 1 Temmuz 2024’te sona eren yüzde 25’lik artış sınırının ardından kira zamları yeniden tamamen enflasyon verilerine endekslenmiş durumda.
Kira artışı nasıl hesaplanıyor?
Kira zammı hesaplama işlemi, mevcut kira bedelinin 12 aylık TÜFE ortalamasıyla çarpılmasıyla yapılıyor. Örneğin 10 bin TL olan bir konutta, TÜFE ortalaması yüzde 43,23 ise artış tutarı 4 bin 323 TL oluyor ve yeni kira 14 bin 323 TL’ye yükseliyor. Ev sahibi daha düşük bir oran belirleyebilir; ancak TÜFE’yi aşan artış yasal olarak geçerli sayılmıyor.
İş yeri kiralarında da aynı yöntem geçerli. Sözleşmede farklı bir oran yazılıysa ve bu oran TÜFE’nin altında kalıyorsa, taraflar o oran üzerinden artış yapabiliyor.
TEFE-ÜFE yerine TÜFE esas alınıyor
Geçmiş yıllarda kira artışlarında TEFE-ÜFE ortalaması dikkate alınırken, 2019’daki düzenlemeyle birlikte TÜFE temel gösterge haline geldi. Eski sözleşmelerde “TEFE-ÜFE ortalaması” ifadesi yer alsa bile, eğer ortaya çıkan oran TÜFE’nin üzerinde kalıyorsa, artış TÜFE sınırını geçemiyor.
TÜFE, tüketicinin satın aldığı mal ve hizmetlerdeki fiyat değişimini yansıtırken; ÜFE üretim maliyetlerindeki hareketi gösteriyor. Ancak kira artışında bağlayıcı olan veri TÜFE’nin 12 aylık ortalaması olarak uygulanıyor.
Şubat enflasyonu için beklenti ne yönde?
Merkez Bankası’nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, şubat ayı TÜFE artış beklentisi yüzde 2,54 seviyesine yükseldi. Ekonomistlerin beklentileri ise yüzde 2,30 ile yüzde 3,39 aralığında şekillendi. Yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 24,11’e çıktı.
Şubat enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte Mart 2026 kira artış oranı da netleşecek ve Türkiye genelinde kira sözleşmelerini yenileyecek milyonlarca vatandaş için yeni dönem başlamış olacak.