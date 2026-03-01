Savaş gerilimi piyasaları sarstı: Gümüş ve altın fiyatlarında gözler yarına çevrildi

ABD, İsrail ve İran hattında artan gerilim, altın ve gümüş fiyatlarında güçlü bir yükselişi beraberinde getirdi. Orta Doğu’daki askeri tırmanışın ardından yatırımcılar güvenli liman olarak görülen değerli metallere yönelirken, Kapalıçarşı’da gram altın 8 bin TL seviyesinin üzerine çıktı. Ons altın 5.265 dolara kadar yükselirken, gümüşte günlük artış yüzde 6’ya yaklaştı.

Orta Doğu’da tansiyon piyasaları sarstı

26 Şubat 2026’da İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan ABD-İran nükleer temaslarının ardından, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları bölgedeki tansiyonu artırdı. İran’ın İsrail’e ve Körfez’deki ABD üslerinin bulunduğu ülkelere yönelik füze misillemesi, küresel risk algısını yukarı taşıdı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin acil toplantı kararı alması ve Hürmüz Boğazı’ndaki enerji sevkiyatına dair endişeler, piyasalarda belirsizliği derinleştirdi.

Yatırımcıların riskli varlıklardan çıkarak altın, gümüş ve diğer güvenli liman enstrümanlarına yönelmesi fiyatları yukarı taşıdı. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 3,96 seviyesinde haftayı tamamlaması ve dolar endeksindeki gerileme de değerli metalleri destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Kapalıçarşı’da gram altın 8 bin TL’yi aştı

Saldırı haberleri öncesinde 7 bin 500 TL civarında işlem gören fiziki gram altın, gelişmelerin ardından 8 bin 17 TL seviyesine kadar çıktı. Hafta sonu piyasaların kapalı olması nedeniyle fiyatlamalar sığ işlemler üzerinden gerçekleşirken, pazartesi açılışında dalgalı bir seyir bekleniyor.

Ons altın ocak sonundan bu yana en yüksek seviyesini test ederken, gümüşte haftalık bazda yüzde 10’un üzerinde artış kaydedildi. Platin ve paladyum da yükselişten payını aldı.

ABD’de tarife kararı belirsizliği artırdı

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD iç hukukunda yaşanan tartışmalar da emtia fiyatlamalarında etkili oldu. ABD Yüksek Mahkemesi’nin, Donald Trump yönetiminin tarifeleri dayandırdığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nın (IEEPA) doğrudan tarife yetkisi vermediğine hükmetmesi sonrası Washington yeni bir mekanizmaya yöneldi.

Trump, 1974 Ticaret Yasası’nın 122’nci maddesi kapsamında küresel tarifeyi 150 gün süreyle yüzde 10’dan 15’e çıkaracağını açıkladı. Bu adım, küresel ticarette belirsizliği artırarak yatırımcıların temkinli pozisyon almasına yol açtı.

Petrol ve baz metallerde yükseliş

Orta Doğu’daki gerilim, Brent petrol fiyatlarını da yukarı taşıdı. Brent petrol haftayı 73 dolar seviyesinden kapatarak son ayların en yüksek düzeyine ulaştı. Olası arz kesintisi ihtimali, ABD’de açıklanan yüksek stok verilerine rağmen fiyatların gerilemesini engelledi.

Baz metaller tarafında ise ABD’nin bakır ithalatındaki artış ve ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler öne çıktı. Nikel, bakır ve alüminyum fiyatlarında yükseliş görülürken çinko ve kurşun sınırlı geriledi.

Tarım emtialarında karışık tablo

ABD’nin dış ticaret politikalarına ilişkin gelişmeler ve küresel arz riskleri, tarım ürünlerinde farklı yönlerde fiyat hareketlerine neden oldu. Chicago Ticaret Borsası’nda buğday, mısır, soya fasulyesi ve pirinçte artış yaşanırken; kahve ve pamukta düşüş görüldü. Kakao fiyatları ise haftayı sert kayıpla tamamladı.