Teklif bedelinin yüksek bulunduğunun ifade edilmesi üzerine şüpheli Tanju Özcan'ın, "Arkadaşlar biz bu bedeli alacağız, ya seve seve vereceksiniz, ya da ...... vereceksiniz." şeklinde beyanda bulunduğu ve marketlere sözleşmeyi kabul etmeleri için bir hafta süre tanındığı aktarılan açıklamada, verilen süre içinde dönüş olmaması üzerine Bolu Belediyesi zabıta ekiplerince kent genelindeki marketlere denetimler başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, bu kapsamda 29-31 Mayıs 2024 tarihlerinde BİM isimli marketin 32, 3-12 Haziran 2024'te Yeni Mağazacılık (A101) isimli marketin 44, aynı tarihlerde ŞOK isimli marketin 26 ve 3-11 Haziran 2024'te Carrefoursa isimli marketin 5 şubesinin denetlendiği belirtilerek, denetimlerde özellikle NACE2 kodunun bulunmaması gerekçesiyle tutanak tutulduğu ve eksikliklerin giderilmesi için süre verildiği bildirildi.