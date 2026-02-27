Yeni Şafak
TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA 2026: Denizli TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Denizli TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi

TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA 2026: Denizli TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Denizli TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi

Denizli’de TOKİ kura çekilişi için heyecan doruğa ulaştı. TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında hak sahipleri, bugün gerçekleştirilecek kura ile belirlenecek.

Sosyal konut sahibi olmak isteyen vatandaşların beklediği gün geldi. Denizli etabında yapılacak TOKİ kura çekilişi, belirlenen takvim doğrultusunda bugün gerçekleştirilecek ve sonuçlar yakından takip edilecek.

DENİZLİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ Denizli kura çekimi, 27 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Saat 14.30'da başlayacak çekiliş, noter huzurunda Pamukkale Ünv. Prof. Dr Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak.

TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ Denizli kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek. Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

