Yarın okullar tatil mi? 27 Şubat Cuma hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? Son dakika valilik açıklamaları

27 Şubat 2026 Cuma günü için kar tatili kararları peş peşe geldi. Erzincan ve Gümüşhane’de il genelinde, Ordu’nun birçok ilçesinde ise tamamen veya kısmen okullar kapatıldı. Bingöl, Erzurum ve Tunceli’den de resmi açıklamalar var. Peki Kayseri, Malatya ve diğer illerde son durum ne? İşte valilik duyurularına göre 27 Şubat’ta okulların tatil edildiği yerler ve detaylar.
Türkiye genelinde etkisini artıran kar yağışı sonrası 27 Şubat 2026 Cuma günü için peş peşe tatil kararları geldi. Özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yoğun kar ve buzlanma riski nedeniyle valilikler, öğrencilerin güvenliği için eğitime ara verdi.
27 ŞUBAT 2026 OKULLAR TATİL Mİ?
Kar yağışı nedeniyle, Ordu, Bingöl, Gümüşhane, Tunceli, Erzurum, Erzincan'ın bazı yerlerinde eğitim öğretime ara verildi. 27 Şubat 2026 günü kar tatili olan iller ve ilçeler listesi şöyle:
ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Erzincan Valiliği, etkili olan kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle 27 Şubat 2026 Cuma günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda kent genelinde devam eden kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının düşük seyretmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, özellikle sabah saatlerinde don ve buzlanma riskinin artacağı ifade edildi.
Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar ve trafik güvenliği açısından doğabilecek riskler göz önünde bulundurularak tedbir amaçlı karar alındığı aktarılan açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, Kur’an kursları ile kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinde 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitim-öğretime ara verildiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.
GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Gümüşhane’de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.
Gümüşhane Valiliği’nden yapılan açıklamada, meteorolojik tahminlere göre il genelinde kar yağışının aralıklarla ve yer yer yoğun şekilde devam edeceği, hava sıcaklığındaki düşüşle birlikte özellikle sabah saatlerinde buzlanma beklendiği belirtildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve ilçelerde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise ilgili birim amirlerince değerlendirileceği kaydedildi.
ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ordu Valiliği, kar yağışı nedeniyle 12 ilçenin tamamında, 3 ilçede ise eğitim ve öğretime kısmen ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, ilin iç kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 27 Şubat Cuma günü Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerinin tamamında, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde ise eğitim ve öğretime kısmen ara verildiği duyuruldu.
Açıklamada ayrıca, eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden anneler aynı gün idari izinli sayılacaklarına dikkat çekildi.
BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Bingöl'ün Adaklı ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 27 Şubat Cuma günü 1 gün süreyle ara verildi.
Adaklı Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, buzlanma ve ulaşımda oluşabilecek riskler nedeniyle 27 Şubat Cuma günü ilçedeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, “İlçemiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla; İlçemizde her seviyedeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 27.02.2026 Cuma günü (1) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi
ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Erzurum'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Erzurum Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının etkili olduğunu bildirdi.
Baruş, şunları kaydetti:
"İlimizde etkili olan kar yağışının devam etmesi, soğuk hava sebebiyle yollarda don ve buzlanma oluşması nedeniyle, cuma günü, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimize ilişkin kararlar kaymakamlıklarımız tarafından alınacaktır. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum."
TUNCELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Tunceli’de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Pülümür, Ovacık ve Nazimiye ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilirken Hozat ilçesinde ise taşıma eğitime ara verildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlçelerimizde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma, olumsuz hava koşulları ve oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla; İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerimizde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Hozat ilçemizde ise taşımalı eğitime aynı tarihte 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.