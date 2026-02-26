Yarın okullar tatil mi? 27 Şubat Cuma hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? Son dakika valilik açıklamaları

ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?





Erzincan Valiliği, etkili olan kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle 27 Şubat 2026 Cuma günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda kent genelinde devam eden kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının düşük seyretmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, özellikle sabah saatlerinde don ve buzlanma riskinin artacağı ifade edildi.

Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar ve trafik güvenliği açısından doğabilecek riskler göz önünde bulundurularak tedbir amaçlı karar alındığı aktarılan açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, Kur’an kursları ile kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinde 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitim-öğretime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.