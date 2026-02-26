Erzurum'da okullar tatil mi? 27 Şubat yarın okul var mı? Valilik duyurdu

Erzurum’da etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 27 Şubat Cuma günü bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Erzurum Valisi Aydın Baruş’un açıklamasına göre Aziziye, Palandöken ve Yakutiye’de tüm resmi ve özel okullar bir gün süreyle kapalı olacak. Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.
Erzurum’da yoğun kar yağışı nedeniyle 27 Şubat Cuma günü eğitime ara verildi. Erzurum Valiliği’nin duyurusuna göre, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde bulunan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim faaliyetleri bir günlüğüne durduruldu.
Valilikten resmi açıklama
Erzurum Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bilgilendirmede, kent genelinde devam eden kar yağışı ve düşük hava sıcaklıklarının ulaşımı olumsuz etkilediğini belirtti. Don ve buzlanma riskinin artması üzerine üç merkez ilçede eğitim-öğretime ara verildiğini duyuran Baruş, hamile ve engelli kamu çalışanlarının da 27 Şubat tarihinde idari izinli sayılacağını bildirdi.
Diğer ilçelerde alınacak kararların ise kaymakamlıklar tarafından değerlendirileceği ifade edildi.
Kar yağışı hayatı zorlaştırdı
Erzurum’da akşam saatlerinde etkisini artıran kar, cadde ve sokakları kısa sürede beyaza bürüdü. Cumhuriyet Caddesi ile Havuzbaşı Kent Meydanı çevresinde buzlanma nedeniyle trafik akışı yavaşladı.
Fil Geçti Köprüsü, güvenlik gerekçesiyle Çaykara Caddesi yönünden araç trafiğine kapatıldı. Köprüde ilerlemekte güçlük çeken bazı sürücülere vatandaşlar yardımcı oldu.
Belediye ekipleri sahada
Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.
Türkiye’nin doğusunda yer alan Erzurum’da kış koşulları her yıl benzer şekilde ulaşım ve eğitimde aksamalara yol açabiliyor. 27 Şubat için alınan bu karar da öğrencilerin ve kamu personelinin güvenliğini önceleyen tedbirler kapsamında uygulamaya konuldu.