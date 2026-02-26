Erzurum'da okullar tatil mi? 27 Şubat yarın okul var mı? Valilik duyurdu

Valilikten resmi açıklama

Erzurum Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bilgilendirmede, kent genelinde devam eden kar yağışı ve düşük hava sıcaklıklarının ulaşımı olumsuz etkilediğini belirtti. Don ve buzlanma riskinin artması üzerine üç merkez ilçede eğitim-öğretime ara verildiğini duyuran Baruş, hamile ve engelli kamu çalışanlarının da 27 Şubat tarihinde idari izinli sayılacağını bildirdi.





Diğer ilçelerde alınacak kararların ise kaymakamlıklar tarafından değerlendirileceği ifade edildi.