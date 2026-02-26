Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Erzurum'da okullar tatil mi? 27 Şubat yarın okul var mı? Valilik duyurdu

Erzurum'da okullar tatil mi? 27 Şubat yarın okul var mı? Valilik duyurdu

21:2526/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Erzurum’da etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 27 Şubat Cuma günü bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Erzurum Valisi Aydın Baruş’un açıklamasına göre Aziziye, Palandöken ve Yakutiye’de tüm resmi ve özel okullar bir gün süreyle kapalı olacak. Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Erzurum’da yoğun kar yağışı nedeniyle 27 Şubat Cuma günü eğitime ara verildi. Erzurum Valiliği’nin duyurusuna göre, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde bulunan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim faaliyetleri bir günlüğüne durduruldu.

Valilikten resmi açıklama

Erzurum Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bilgilendirmede, kent genelinde devam eden kar yağışı ve düşük hava sıcaklıklarının ulaşımı olumsuz etkilediğini belirtti. Don ve buzlanma riskinin artması üzerine üç merkez ilçede eğitim-öğretime ara verildiğini duyuran Baruş, hamile ve engelli kamu çalışanlarının da 27 Şubat tarihinde idari izinli sayılacağını bildirdi.


Diğer ilçelerde alınacak kararların ise kaymakamlıklar tarafından değerlendirileceği ifade edildi.

Kar yağışı hayatı zorlaştırdı

Erzurum’da akşam saatlerinde etkisini artıran kar, cadde ve sokakları kısa sürede beyaza bürüdü. Cumhuriyet Caddesi ile Havuzbaşı Kent Meydanı çevresinde buzlanma nedeniyle trafik akışı yavaşladı.


Fil Geçti Köprüsü, güvenlik gerekçesiyle Çaykara Caddesi yönünden araç trafiğine kapatıldı. Köprüde ilerlemekte güçlük çeken bazı sürücülere vatandaşlar yardımcı oldu.

Belediye ekipleri sahada

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.


Türkiye’nin doğusunda yer alan Erzurum’da kış koşulları her yıl benzer şekilde ulaşım ve eğitimde aksamalara yol açabiliyor. 27 Şubat için alınan bu karar da öğrencilerin ve kamu personelinin güvenliğini önceleyen tedbirler kapsamında uygulamaya konuldu.

#erzurum
#kar yağışı
#erzurum valiliği
#eğitime ara
#resmi okullar
#özel okullar
#Erzurum'da okullar tatil mi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kim Milyoner Olmak İster sorusu 26 Şubat: Türkiye'de adı hangi harfle başlayan ilçe sayısı daha fazladır?