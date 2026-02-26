Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

20:2626/02/2026, Perşembe
G: 26/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Merkez üssü Elbistan olan depremin detaylarını AFAD paylaştı.
Merkez üssü Elbistan olan depremin detaylarını AFAD paylaştı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 20.17'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin yedi kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığı ve saha tarama çalışmalarının sürdüğü de ifade edildi.

Kahramanmaraş'ta deprem paniği yaşandı.

Saat 20.17'de merkez üssü Elbistan ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çevre illerde de hissedilen sarsıntıya ilişkin detayları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) duyurdu.

"Olumsuz bir duruma rastlanmadı"

AFAD'dan yapılan açıklamada sarsıntının yerin yedi kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığı ve saha tarama çalışmalarının devam ettiği de aktarıldı.





#Deprem
#Kahramanmaraş
#Elbistan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bingöl'de okullar tatil mi? 27 Şubat kar tatili var mı? Valilik açıklaması