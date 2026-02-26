Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 20.17'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin yedi kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığı ve saha tarama çalışmalarının sürdüğü de ifade edildi.
Kahramanmaraş'ta deprem paniği yaşandı.
Saat 20.17'de merkez üssü Elbistan ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çevre illerde de hissedilen sarsıntıya ilişkin detayları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) duyurdu.
"Olumsuz bir duruma rastlanmadı"
AFAD'dan yapılan açıklamada sarsıntının yerin yedi kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.
4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığı ve saha tarama çalışmalarının devam ettiği de aktarıldı.