BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta erişime açılacak? 2026 MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuç sorgulama ekranı

Genel zihinsel yetenek alanında Bakanlıkça belirlenen test bataryaları kullanılacak. Resim ve müzik alanlarında ise değerlendirmeler, MEB’in belirlediği ölçütler çerçevesinde yapılacak. Fiziki şartların yetersiz olması durumunda, il tanılama sınav komisyonlarının kararıyla farklı kamu kurumlarında da uygulama yapılabilecek.





Resim alanında değerlendirmeler günde iki oturum halinde planlanırken, müzik alanında ise her gün dört oturum düzenlenecek. Uygulama merkezlerinde gerekli materyaller hazır bulundurulacak. Öğrencilerin değerlendirme süreci ve sonuçlarının sisteme işlenmesi MEBBİS/BİLSEM Modülü üzerinden gerçekleştirilecek.