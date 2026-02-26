BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta erişime açılacak? 2026 MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuç sorgulama ekranı

2026 BİLSEM sonuçları için takvim netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı, ön değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından bireysel değerlendirmeye katılacak öğrencilerin isimlerini 27 Şubat 2026’da açıklayacak. Sonuçlar www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Açıklama saati henüz duyurulmadı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 2026 BİLSEM sürecinde gözler sonuç tarihine çevrildi. 20 Şubat’ta tamamlanan ön değerlendirme uygulamasının ardından, bireysel değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanan öğrencilerin listesi 27 Şubat 2026’da kamuoyuna duyurulacak. BİLSEM sonuçları, MEB’in resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.
Bireysel değerlendirme takvimi netleşti
Bireysel değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrenciler için sınav giriş belgeleri 30 Mart 2026 tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak. Adaylar, belirlenen gün ve saat bilgilerine buradan ulaşabilecek.
BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları 6 Nisan 2026’da başlayacak ve 19 Haziran 2026’ya kadar sürecek. Öğrenciler, kendilerine tanımlanan randevu saatlerinde ilgili merkezlerde hazır bulunacak. Genel zihinsel yetenek alanındaki uygulamalar Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nde (RAM), resim ve müzik alanındaki değerlendirmeler ise Bilim ve Sanat Merkezleri’nde gerçekleştirilecek.
MEB 2026 BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI SORGULAMA
Uygulama esasları ve merkezler
Genel zihinsel yetenek alanında Bakanlıkça belirlenen test bataryaları kullanılacak. Resim ve müzik alanlarında ise değerlendirmeler, MEB’in belirlediği ölçütler çerçevesinde yapılacak. Fiziki şartların yetersiz olması durumunda, il tanılama sınav komisyonlarının kararıyla farklı kamu kurumlarında da uygulama yapılabilecek.
Resim alanında değerlendirmeler günde iki oturum halinde planlanırken, müzik alanında ise her gün dört oturum düzenlenecek. Uygulama merkezlerinde gerekli materyaller hazır bulundurulacak. Öğrencilerin değerlendirme süreci ve sonuçlarının sisteme işlenmesi MEBBİS/BİLSEM Modülü üzerinden gerçekleştirilecek.
Sonuçlar ve kayıt süreci
Bireysel değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından kayıt hakkı kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026’da ilan edilecek. BİLSEM’e yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri ise 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.
İtirazlar hem ön değerlendirme hem de bireysel değerlendirme aşamaları için e-İtiraz Modülü üzerinden alınacak. Faks veya e-posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Değerlendirme içeriklerine ilişkin herhangi bir belge kamuoyuyla paylaşılmayacak.