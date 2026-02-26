Kira geliri beyannamesi ne zaman verilecek? GİB Kira geliri beyannamesi nasıl verilir, kimler beyan edecek? Detaylı rehber yayınlandı

Konut kira gelirinde istisna sınırı





2025 takvim yılı içinde konutunu kiraya vererek yıllık 47 bin liranın üzerinde gelir elde edenler, yıllık gelir vergisi beyannamesi vermekle yükümlü olacak. Bu tutarın altında kalan mesken kira gelirleri için beyanname düzenlenmeyecek.





Ancak istisna uygulaması yalnızca konut olarak kiraya verilen taşınmazlar için geçerli. İş yeri kira gelirlerinde istisna bulunmuyor. Konut ve iş yeri kira gelirinin birlikte elde edilmesi durumunda ise istisna sadece konut gelirine uygulanacak.





Birden fazla konuttan kira geliri elde edilmesi halinde 47 bin liralık istisna toplam gelir üzerinden bir kez düşülebilecek. Taşınmazın birden fazla kişiye ait olması durumunda ise her ortak kendi payı oranında ayrı ayrı istisnadan yararlanabilecek.