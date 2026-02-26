Kira geliri beyannamesi ne zaman verilecek? GİB Kira geliri beyannamesi nasıl verilir, kimler beyan edecek? Detaylı rehber yayınlandı

Gelir vergisi kapsamında 2025 yılı kazançlarına ilişkin beyan süreci 1 Mart’ta açılıyor. Konut kira geliri 47 bin lirayı aşan mükellefler beyanname verecek. Vergi iki taksitte ödenecek; son tarihler 31 Mart ve 31 Temmuz. Süresinde bildirim yapmayanlar için ceza uygulanacak.
Gelir vergisi beyan dönemi Türkiye genelinde 1 Mart itibarıyla başlayacak. 2025 yılı içinde elde edilen kira geliri ve diğer kazançlar için mükellefler, beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemleri üzerinden elektronik ortamda iletecek. Özellikle konut kira geliri elde eden ev sahipleri için 47 bin liralık istisna sınırı bu yılın en kritik başlığı olarak öne çıkıyor.
Konut kira gelirinde istisna sınırı
2025 takvim yılı içinde konutunu kiraya vererek yıllık 47 bin liranın üzerinde gelir elde edenler, yıllık gelir vergisi beyannamesi vermekle yükümlü olacak. Bu tutarın altında kalan mesken kira gelirleri için beyanname düzenlenmeyecek.
Ancak istisna uygulaması yalnızca konut olarak kiraya verilen taşınmazlar için geçerli. İş yeri kira gelirlerinde istisna bulunmuyor. Konut ve iş yeri kira gelirinin birlikte elde edilmesi durumunda ise istisna sadece konut gelirine uygulanacak.
Birden fazla konuttan kira geliri elde edilmesi halinde 47 bin liralık istisna toplam gelir üzerinden bir kez düşülebilecek. Taşınmazın birden fazla kişiye ait olması durumunda ise her ortak kendi payı oranında ayrı ayrı istisnadan yararlanabilecek.
Beyan süreci ve dijital işlemler
Geliri yalnızca ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç unsurlarından oluşan mükellefler, Dijital Vergi Dairesi bünyesindeki Hazır Beyan Sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ticari, zirai ya da mesleki faaliyeti bulunan gerçek usuldeki mükellefler de beyannamelerini elektronik ortamda sunacak.
Beyan süresi 31 Mart’ta sona erecek. Elektronik ortamda verilmesi gereken beyannamenin süresinde iletilmemesi durumunda özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi halinde ise vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi devreye girecek.
Ödeme takvimi
2025 yılı kazançlarına ilişkin hesaplanan gelir vergisi iki eşit taksit halinde ödenecek. İlk taksit ve damga vergisi için son gün 31 Mart, ikinci taksit için ise 31 Temmuz olarak belirlendi.
Ödemeler vergi daireleri, GİB’in çevrim içi sistemleri, anlaşmalı bankalar ve PTT şubeleri aracılığıyla yapılabilecek. Böylece mükellefler hem fiziki hem de dijital kanallardan ödeme imkânına sahip olacak.
Yüksek gelir elde edenler için istisna sınırlaması
Toplam gelirleri belirli eşiği aşan mükellefler konut kira geliri istisnasından yararlanamayacak. 2025 yılı için ücret, kira ve diğer gelir unsurlarının toplamı 1 milyon 200 bin lirayı geçenler, 47 bin liralık istisnayı kullanamayacak. Bu hesaplamada brüt tutarlar esas alınacak.
Ayrıca ticari, zirai veya mesleki kazanç sahiplerinden şartları taşıyanlar için yüzde 5 vergi indirimi uygulaması devam edecek. Ancak bu indirimden faydalanabilmek için ilgili yıl ve önceki iki yıla ait beyannamelerin süresinde verilmiş ve tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması gerekiyor.
GİB'den detaylı rehber
Gelir İdaresi Başkanlığı, kira gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin güncellenmiş rehberi erişime açtı. Rehberde istisna uygulaması, gider indirimleri, beyan sınırları ve ödeme takvimi gibi konular ayrıntılı biçimde yer alıyor.
Mükellefler ayrıca Vergi İletişim Merkezi (VİMER-189) üzerinden de bilgi alabilecek.
KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN VERGİ REHBERİ