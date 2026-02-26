Yeni Şafak
TOKİ Edirne kura çekiliş listesi yayımlandı: Edirne 500 bin sosyal konut TOKİ kurasına katılacaklar listesi

TOKİ Edirne kura çekiliş listesi yayımlandı: Edirne 500 bin sosyal konut TOKİ kurasına katılacaklar listesi

26/02/2026, Perşembe
TOKİ Edirne kura çekilişi için heyecan dorukta. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Edirne etabında kura heyecanı sürüyor. Kentte inşa edilecek toplam 2 bin 530 adet 1+1 ve 2+1 konut için hak sahipleri, 27 Şubat Cuma günü saat 11.00’de Edirne Lalezar Tesisleri Balo Salonu’nda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura sonuçlarına çevrilirken, TOKİ Edirne kura çekiliş listesi de yayımlandı. Böylece 500 bin konut projesi kapsamında Edirne’de hak sahibi olmak için kuraya katılacak isimler netleşmiş oldu. İşte TOKİ Edirne kura çekiliş listesi.

TOKİ Edirne kura çekimi noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Edirne’de gerçekleştirilecek kura çekiminin detayları belli oldu. Buna göre TOKİ Edirne kura çekimi, 27 Şubat Cuma günü saat 11.00’de Edirne Lalezar Tesisleri Balo Salonu’nda yapılacak. Kura öncesinde, Edirne’de kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi TOKİ tarafından erişime açıldı. İşte TOKİ Edirne kura çekiliş listesine ilişkin tüm detaylar.

Edirne kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi için tıklayın

