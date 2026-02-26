Emekliye 3 hesaplı zam formülü! SSK, Bağ-Kur'luya 5.000-6.000 TL bayram ikramiyesinde farklı senaryo!

BU YIL TUTAR ARTACAK MI?

Hükümetin artış için hazırlık yaptığı belirtiliyor. En güçlü ihtimal 5 bin lira formülü olarak öne çıkıyor. Bu gerçekleşirse:

Yüzde 25 artış yapılmış olacak.

Emekliler yıl içinde toplam 10 bin lira alacak.

5 bin 500 lira seçeneğinde yıllık toplam 11 bin lira, 6 bin lira seçeneğinde ise 12 bin lira ödeme gündeme gelecek.