Emekliye 3 hesaplı zam formülü! SSK, Bağ-Kur'luya 5.000-6.000 TL bayram ikramiyesinde farklı senaryo!

Emeklilerin bayram ikramiyesinde yapılacak artış için kritik hafta başladı. Ocak zammının ardından yeni düzenlemenin TBMM’ye sunulması beklenirken, zam oranına ilişkin üç farklı senaryo gündeme geldi.
EMEKLİ İKRAMİYESİNDE YENİ RAKAM ARAYIŞI
Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde yapılacak olası artışta. Masada üç ayrı zam senaryosu bulunuyor. Mevcut durumda 4 bin lira olan ödeme için 5 bin, 5 bin 500 ve 6 bin lira seçenekleri değerlendiriliyor.
MASADAKİ ZAM SENARYOLARI
Hak Sahibi Mevcut 5.000 TL 5.500 TL 6.000 TL
Emekli 4.000 TL 5.000 TL 5.500 TL 6.000 TL
Ölüm aylığı (%75) 3.000 TL 3.750 TL 4.125 TL 4.500 TL
Ölüm aylığı (%50) 2.000 TL 2.500 TL 2.750 TL 3.000 TL
Ölüm aylığı (%25) 1.000 TL 1.250 TL 1.375 TL 1.500 TL
Artış oranı yükseldikçe dul ve yetim aylığı alanların ödemeleri de hisse oranlarına göre artacak.
BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?
İkramiye ödemesi yalnızca emeklilerle sınırlı değil. SGK’dan;
Yaşlılık aylığı
Malullük aylığı
Vazife malullüğü aylığı
Ölüm aylığı
Sürekli iş göremezlik geliri alanlar ödeme kapsamına giriyor.
Bunun yanında şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ile hak sahipleri de ikramiye alabiliyor.
HERKES AYNI TUTARI MI ALIYOR?
Emekli maaşı ne kadar olursa olsun, belirlenen ikramiye tutarı tüm emeklilere eşit ödeniyor. Ancak dul ve yetim aylıklarında hisse oranı dikkate alınıyor.
Örneğin:
Çalışmayan dul eş %75,
Çalışan ya da emekli dul eş %50,
Yetim çocuk %25 oranında ödeme alıyor.
İkramiye de aynı oranlara göre hesaplanıyor.
BİRDEN FAZLA MAAŞI OLANLARIN DURUMU
Hem kendi emekli aylığını hem de eşinden dolayı ölüm aylığını alanlara tek ikramiye ödeniyor. Ödeme, en yüksek tutara imkân veren dosya üzerinden yapılıyor. Yani iki maaş almak, iki ayrı ikramiye anlamına gelmiyor.
ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?
İkramiyeler dini bayramlardan önce hesaplara yatırılıyor. Ramazan Bayramı bu yıl 20–22 Mart tarihlerine denk geliyor. Ödemelerin 9–19 Mart arasında yapılması bekleniyor. Kesin takvimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklayacak.
BU YIL TUTAR ARTACAK MI?
Hükümetin artış için hazırlık yaptığı belirtiliyor. En güçlü ihtimal 5 bin lira formülü olarak öne çıkıyor. Bu gerçekleşirse:
Yüzde 25 artış yapılmış olacak.
Emekliler yıl içinde toplam 10 bin lira alacak.
5 bin 500 lira seçeneğinde yıllık toplam 11 bin lira, 6 bin lira seçeneğinde ise 12 bin lira ödeme gündeme gelecek.
YENİ EMEKLİ OLACAKLAR İÇİN KRİTİK TARİH
Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanmak için başvurunun en geç Şubat ayı sonuna kadar yapılması gerekiyor. Bu tarihe kadar dilekçe verenlerin aylıkları bağlanırsa ödeme alabilecekler.
Kurban Bayramı ikramiyesi için ise başvurunun Nisan ayı sonuna kadar tamamlanması şart. Mayıs ayından sonra başvuranlar ikramiyeyi ancak gelecek yıl alabilecek.
Özetle; başvuru tarihi, ikramiye hakkı açısından belirleyici oluyor.