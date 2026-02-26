TOKİ Burdur kura sonuçları: 500 bin konut Burdur TOKİ kazananlar tam isim listesi

TOKİ Burdur kura çekimi, bugün saat 11:00'de Burdur Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura sonucunda 2 bin 206 konutun hak sahipleri belirleniyor. Burdur TOKİ kura sonuçları e-Devlet sistemi veya TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Burdur merkez, TOKİ Burdur kura sonuçları: Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Tefenni, Yeşilova TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Burdur kura çekimi bugün yapılıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kurası ile Merkez ve diğer ilçelerde inşa edilecek toplam 2 bin 206 sosyal konutun hak sahipleri belirleniyor. Peki, TOKİ Burdur kura sonuçları isim listesi sonuçları sorgulama ekranı.
Burdur TOKİ kura sonuçları hak sahipliği belirleme kurası sonuçları
Burdur Kültür Merkezi Salonu’nda kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. Burdur TOKİ kura çekilişi resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.