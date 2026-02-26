Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Burdur kura sonuçları: 500 bin konut Burdur TOKİ kazananlar tam isim listesi

TOKİ Burdur kura sonuçları: 500 bin konut Burdur TOKİ kazananlar tam isim listesi

11:5426/02/2026, Perşembe
G: 26/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ Burdur kura çekimi, bugün saat 11:00'de Burdur Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura sonucunda 2 bin 206 konutun hak sahipleri belirleniyor. Burdur TOKİ kura sonuçları e-Devlet sistemi veya TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Burdur merkez, TOKİ Burdur kura sonuçları: Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Tefenni, Yeşilova TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Burdur kura çekimi bugün yapılıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kurası ile Merkez ve diğer ilçelerde inşa edilecek toplam 2 bin 206 sosyal konutun hak sahipleri belirleniyor. Peki, TOKİ Burdur kura sonuçları isim listesi sonuçları sorgulama ekranı.

Burdur TOKİ kura sonuçları hak sahipliği belirleme kurası sonuçları

Burdur Kültür Merkezi Salonu’nda kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. Burdur TOKİ kura çekilişi resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.


Burdur TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

#TOKİ
#TOKİ Burdur kurası
#Burdur TOKİ kura çekilişi sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ TARİHİ 2026: TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, kura isim listesi açıklandı mı?