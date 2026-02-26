TOKİ İzmir kura çekilişi için geri sayım sona yaklaşırken, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kentte inşa edilecek 21 bin 20 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura büyük bir heyecanla bekleniyor. Kura tarihine ilişkin resmi açıklama henüz yapılmazken, İzmir’de kuraya katılmaya hak kazananlar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi kamuoyuyla paylaşıldı. Böylece 500 bin konut projesi çerçevesinde İzmir kura çekilişine katılacakların tam listesi netleşmiş oldu. İşte 500 bin konut TOKİ İzmir kurasına katılacaklar listesi.

1 /91 TOKİ İzmir kura çekiliş tarihi, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında başvuru yapan vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Daha önce açıklanan takvim doğrultusunda kura çekilişleri farklı illerde sürerken, İzmir etabı için kesin tarih henüz duyurulmadı. Öte yandan TOKİ İzmir kurasına katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin detaylar TOKİ tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Böylece 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İzmir’de kura çekilişine katılacak isimler netleşirken, süreçle ilgili güncel gelişmelerin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

