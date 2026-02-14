Ramazan ayına sayılı günler kala Ankara ve İstanbul’da ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu. 250 gram ramazan pidesi 25 liradan satılacak.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bu yıl ramazan pidesi kilogram fiyatının 100 lira olarak belirlendiğini belirterek, "Geçen sene Ankara ilinde 250 gramı 20 liradan satılan ramazan pidesi bu sene 250 gramı 25 liradan satılacak" dedi.
EKMEK FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK
Balcı, ekmek fiyatlarında değişiklik olmayacağını da bildirdi. Mart ayı sonunda Ticaret Bakanlığı tarafından ekmek fiyatlarının yeniden belirleneceğini ifade eden Balcı, “Halkın alım gücü ve enflasyon göz önünde bulundurulacak.” dedi.