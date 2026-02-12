TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekimi ne zaman 2026? TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi açıklandı mı?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak duyurulan Yüzyılın Konut Projesi’nde başvuru süreci tamamlandı ve 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli sayıldı. En fazla başvurunun 1 milyon 235 bin 169 ile İstanbul’dan yapılması dikkat çekti. TOKİ’nin İstanbul için ayırdığı 100 bin konutun hak sahipleri kura ile belirlenecek. Başvuru sahipleri şimdi İstanbul TOKİ kura tarihinin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor.

1 /3 TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde en yoğun talep İstanbul’dan geldi. 1 milyonu aşkın başvurunun yapıldığı megakentte 100 bin konut için kura heyecanı yaşanacak. Başvurusu geçerli sayılan milyonlarca vatandaş, İstanbul’da kura çekiminin ne zaman yapılacağını ve sonuçların nasıl açıklanacağını merak ediyor.

2 /3 İSTANBUL TOKİ KURALARI NE ZAMAN, BELLİ OLDU MU? İstanbul'da TOKİ kura çekilişi için tarih belli olmadı. Konuya ilişkin duyuru paylaşıldığında haberimize ekleyeceğiz.