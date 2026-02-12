Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekimi ne zaman 2026? TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi açıklandı mı?

TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekimi ne zaman 2026? TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi açıklandı mı?

16:0412/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak duyurulan Yüzyılın Konut Projesi’nde başvuru süreci tamamlandı ve 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli sayıldı. En fazla başvurunun 1 milyon 235 bin 169 ile İstanbul’dan yapılması dikkat çekti. TOKİ’nin İstanbul için ayırdığı 100 bin konutun hak sahipleri kura ile belirlenecek. Başvuru sahipleri şimdi İstanbul TOKİ kura tarihinin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor.

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde en yoğun talep İstanbul’dan geldi. 1 milyonu aşkın başvurunun yapıldığı megakentte 100 bin konut için kura heyecanı yaşanacak. Başvurusu geçerli sayılan milyonlarca vatandaş, İstanbul’da kura çekiminin ne zaman yapılacağını ve sonuçların nasıl açıklanacağını merak ediyor.

İSTANBUL TOKİ KURALARI NE ZAMAN, BELLİ OLDU MU?

İstanbul'da TOKİ kura çekilişi için tarih belli olmadı. Konuya ilişkin duyuru paylaşıldığında haberimize ekleyeceğiz.

TOKİ KURA TAKVİMİ

12 Şubat 2026 Perşembe: Bolu

13 Şubat 2026 Cuma: Tekirdağ, Balıkesir

#TOKİ
#TOKİ sosyal konut
#TOKİ İstanbul kurası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AJet Sivas’tan Köln’e direkt sefer ne zaman başlayacak?